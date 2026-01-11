Saobraćajni kolaps na putu Bjelašnica–Sarajevo, vozači satima zarobljeni u snijegu

Loši vremenski uslovi, nedovoljno očišćene saobraćajnice, kao i vozila neprilagođena zimskim uslovima, izazvali su danas u poslijepodnevnim satima potpuni kolaps na putu od Bjelašnice prema Sarajevu.

Pojedini vozači navode da su u gužvi proveli skoro dva sata, a kao jedan od glavnih problema ističu automobile s neadekvatnim gumama koji se kreću u pravcu Bjelašnice.

- Koliko smo uspjeli vidjeti i čuti od drugih vozača, zaglavljena vozila koja se penju prema planini stvaraju dodatne gužve, jer ih je potrebno gurati. Također, navodno se dogodila i jedna saobraćajna nezgoda. Stanje je zaista haotično. Mi smo u koloni već sat i 45 minuta - rekao je Admir, instruktor skijanja na Bjelašnici, prenose Nezavisne novine.

Dodao je da na samom skijalištu nije bilo većih gužvi.

- Vremenski uslovi posljednjih dana nisu idealni, nema sunčanih dana. Skijanje je moguće, ali posjeta nije velika. Gužve na cesti su, po svemu sudeći, posljedica nespremnosti vozača za zimske uslove - kazao je Admir.