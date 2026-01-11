Deljković: Osigurao sam sredstva za kupovinu dva električna vozila namijenjena za prikupljanje komunalnog otpada

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Sarajeva Vedad Deljković saopćio je da je amandmanskim djelovanjem na Budžet Grada Sarajeva za 2026. godinu osigurao sredstva za nabavku dva električna vozila namijenjena prikupljanju komunalnog otpada.
- Umjesto ljutnje i politike populizma i javnog prepucavanja, izabrao sam konkretno djelovanje.
Amandmanskim djelovanjem na Budžet Grada za 2026. godinu osigurao sam sredstva za kupovinu dva električna vozila namijenjena za prikupljanje komunalnog otpada.
Onoliko koliko sistemski ulažemo u mašine i opremu, takvi će biti i rezultati.
Da smo svake godine kupovali po 5 mašina, grad ne bi bio u kolapsu. Zato pozivam sve jedinice lokalne uprave da daju svoj konkretan doprinos i umjesto nabavke skupocjenih vozila za vlastite potrebe sredstva usmjere za mehanizaciju.
Rad za građane mora biti ispred svakog drugog projekta - poručio je