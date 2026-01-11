Deljković: Osigurao sam sredstva za kupovinu dva električna vozila namijenjena za prikupljanje komunalnog otpada

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Sarajeva Vedad Deljković saopćio je da je amandmanskim djelovanjem na Budžet Grada Sarajeva za 2026. godinu osigurao sredstva za nabavku dva električna vozila namijenjena prikupljanju komunalnog otpada.

- Umjesto ljutnje i politike populizma i javnog prepucavanja, izabrao sam konkretno djelovanje.