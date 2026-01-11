Video / Jezero Modrac djelimično zaleđeno, čamci okovani ledom

Godina je u Bosni i Hercegovini počela s niskim temperaturama i snijegom, a dijelovi jezera Modrac uz obale prekriveni su ledom. Na ovim dijelovima jasno se vide čamci koji stoje okovani ledom, dok središnji dio jezera ostaje otvoren.

Jezero Modrac jedno je od najvećih vještačkih akumulacijskih jezera u zemlji i važno je za vodosnabdijevanje, ali se godinama suočava s problemima zagađenja i zapuštenih obala, gdje se taloži otpad i smeće.

Ovaj prizor djelimično zaleđenog jezera izgleda potpuno drugačije od ljetnih sezona, kada su vidljivi smeće i zagađenost.

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