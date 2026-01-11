Radončić optužio lidere Trojke da nesposobnost kriju "iza tri ženske lopate"

Lider SBB-a Fahrudin Radončić reagirao je danas na šutnju i nesposobnost vlasti da se nosi sa elementarnom nepogodom.

- Već nekoliko dana, skoro cijela Federacija i Sarajevo su u neviđenom kolapsu. Za nesposobnu vlast, snijeg je iznenađenje, čak i za Sarajevo, koje s ponosom nosi ime zimskog olimpijskog grada!?

Odgovornost je umrla: kukavički šuti Bećirović, šuti i Nikšić, šute lideri Trojke, šute ministri koji već tri godine na društvenim mrežama od sebe prave nadljude ili se čak hvale da su im kabineti kadrovski jači od Trampovog.

Mlada žena je poginula, stotine porodica se smrzavaju, niko ne vodi evidenciju o broju povrijeđenih, slomljenih ruku i nogu, o materijalnoj šteti nastaloj u sudarima, zastojima itd.