Radončić optužio lidere Trojke da nesposobnost kriju "iza tri ženske lopate"

Lider SBB-a Fahrudin Radončić reagirao je danas na šutnju i nesposobnost vlasti da se nosi sa elementarnom nepogodom.
- Već nekoliko dana, skoro cijela Federacija i Sarajevo su u neviđenom kolapsu. Za nesposobnu vlast, snijeg je iznenađenje, čak i za Sarajevo, koje s ponosom nosi ime zimskog olimpijskog grada!?
Odgovornost je umrla: kukavički šuti Bećirović, šuti i Nikšić, šute lideri Trojke, šute ministri koji već tri godine na društvenim mrežama od sebe prave nadljude ili se čak hvale da su im kabineti kadrovski jači od Trampovog.
Mlada žena je poginula, stotine porodica se smrzavaju, niko ne vodi evidenciju o broju povrijeđenih, slomljenih ruku i nogu, o materijalnoj šteti nastaloj u sudarima, zastojima itd.
Umjesto da se građani makar verbalno ohrabre i napokon hitno podigne organizacija svih segmenata vlasti, civilne zaštite i javnih preduzeća, za koje se tek sada vidi koliko st to veliki stranački depoi za partijsko zapošljavanje u administraciji, odgovornost se sakriva međusobnim unutartrojkaškim obračunima.
Ili, na odista tragikomičan način da su se jedino tri dame (gospođe Jurišić, Čudić i Karić) pred kamerama, populistički uhvatle lopate na 15 medijskih minuta pažnje.
Vlastima je, umjesto pokazivanja da postoji efikasna država u najboljem interesu i zaštiti građana, najvažniji procenat u finansijskim talovima i procenat na sljedećim izborima.
S druge strane, potpuno poniženim građanima i privredi, na raspolaganju jedino ostaje izborna lopata da okončaju višegodišnju elementarnu nepogodu zvanu neviđeno diletantska vlast - poručio je Radončić.