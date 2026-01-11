Otvorena ski-staza u Nevesinju gdje besplatno možete dobiti opremu i instruktora skijanja

Turistička organizacija Nevesinje je u mjestu Bišina pustila u rad ski-lift i ski-stazu, prvu na ovom prostoru. Poručuju da svi posjetitelji mogu besplatno dobiti opremu, kao i instruktore za skijanje.

Projekat je realizovan u saradnji sa Opštinskom upravom, Planinarskim društvom "Zimomor", Školom sporta "Šampion" i restoranom "Bišina", koji se nalazi u neposrednoj blizini i koji je ustupio zemljište i potrebnu infrastrukturu.

Ski-staza nalazi se u neposrednoj blizini puta Mostar - Nevesinje, a korištenje ski-staze, ski-lifta i opreme besplatno je za sve posjetioce.

Besplatna obuka

Iz Turističke organizacije pozvali su, ne samo Nevesinjce, već i stanovnike susjednih opština da dođu i uživaju u zimskoj idili, te da nauče svoju djecu zimskim sportovima.

Instruktori skijanja će tokom zime biti prisutni na stazi i besplatno obučavati zainteresovane za ovaj sport.

Direktor Turističke zajednice Nevesinja Darko Marić izrazio je nadu da će ih vremenski uslovi poslužiti kako bi ova destinacija što duže živjela tokom zimske sezone.

- Ovim projektom pokušavamo da oživimo zimsku turističku sezonu u našoj opštini - naveo je Marić i zahvalio svima koji su pomogli u oživljavanju ove ideje.

Trener u Školi sporta "Šampion" iz Nevesinja Saša Mitrić rekao je da posjeduju 35 pari skija koje su dobili kao donaciju.

- Sva djeca koja žele mogu koristiti besplatno skije i svu opremu. Imamo tri trenera u školi sporta i oni će nastojati da budu ovdje dok je sezona - naveo Mitrić.

Oživljavanje mjesta

Zamjenik načelnika Nevesinja Bogdan Botić istakao je da otvaranje ski-staze za Nevesinje znači mnogo.

- Ovaj dio Bišine bio je popularan i ranije. Ovdje ima snijega više nego u Nevesinju i naše komšije iz Mostara dolazile su da se sankaju. Blizu je saobraćajnica, a imamo i restoran koji nudi vrhunsku uslugu - rekao je Botić.

On je naveo da ima mnogo ideja koje bi mogle oživjeti ovo mjesto, poput nabavke topova za osnježavanje i dodatnog uređenja staze, te najavio da će se na tome raditi.

Vlasnik restorana "Bišina" Zoran Parović kaže da odavno postoji želja da se ovaj atraktivni lokalitet pokaže gostima. On je najavio dodatne sadržaje na ovoj lokaciji, poput bungalova i razvoj zimskog i ljetnog turizma.