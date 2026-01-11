Katastrofa mladog stočara: Snijeg srušio štalu, stradalo gotovo 30 ovaca i koza

Krovna konstrukcija nije izdržala opterećenje, nakon čega se obrušila direktno na životinje smještene u objektu. Zahvaljujući brzoj reakciji komšija i rodbine, dio stada je izvučen i spašen ispod ruševina.

Mladi stočar Elmin Alić iz Bugojna doživio je tešku nesreću kada se, pod težinom snijega, tokom noći srušio krov štale u kojoj se nalazilo njegovo stado ovaca i koza.

Ipak, posljedice su teške. Više od 20 ovaca je uginulo, dok je stradalo i nekoliko koza, a za dijelom životinja se još traga.

- Fali još deset ovaca, a stradalo je i četiri ili pet koza. Ima još četiri ili pet koza pod snijegom koje nismo uspjeli izvući. Sigurno je blizu 30 ovaca i koza stradalo - rekao je Alić.

Kako je ispričao, stoku je nahranio predvečer, nakon čega se vratio kući, ne sluteći šta će se desiti nekoliko sati kasnije.

- Bilo je blizu 22 sata kada smo čuli jak udar. Majka je rekla: 'Čuj, pao snijeg s kuće.' Kada smo izašli, imali smo šta i vidjeti - kazao je Alić, dodajući da je nesreća još teža jer su se ovce uskoro trebale janjiti.