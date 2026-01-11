Košarac: "Kada smo govorili da Dodik i RS nisu sami, nisu nam vjerovali"

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, izjavio je da je "političko Sarajevo zarobljeno virtualnom politikom Evropske unije i da plasira populističke poruke protiv Republike Srpske, iako je duboko svjesno njenih kapaciteta, snage, vidljivosti i suvereniteta".

Košarac je ocijenio da je "indikativna izjava ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, koji je za federalne medije rekao da Republika Srpska ima podršku važnih zemalja u regionu, Evropi i svijetu".

- To je priznanje politike Milorada Dodika, jer kada smo govorili da Dodik i Republika Srpska nisu sami, nisu nam vjerovali. Sada su i sami potvrdili da Republika Srpska nije sama - naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima, "u Sarajevu su svjesni činjenice da Republika Srpska i politika Milorada Dodika imaju sve veću podršku zemalja regiona, Evrope i svijeta, ali svaki taj uspjeh pokušavaju deklarativno minimizirati".

Košarac je naveo da Bosnu i Hercegovinu, na način kako je vide bošnjačke političke strukture, više niko u svijetu ne vidi, te da takav narativ ne postoji ni u globalnom ni u regionalnom političkom okviru, već isključivo "u njihovim podaničkim odnosima s predstavnicima Evropske unije".

Dodao je da su bošnjačke političke strukture prije predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama otvoreno podržavale Džozefa Bajdena.

- Nakon izbora i pobjede Donalda Trampa, gdje smo mi ranije bili vrlo jasni u podršci Trampovim politikama, pokušali su se transformirati i u kratkom periodu poručiti da i oni podržavaju njegovu politiku, duboko svjesni svoje političke potrebe i želje da njegova vladavina traje što kraće - istakao je Košarac.

Na kraju je poručio da je, kako je rekao, "riječ o političkim konvertitima koji na različite načine apsorbiraju političke trendove na globalnom i drugim nivoima i pokušavaju ih ponuditi bošnjačkoj javnosti radi nekoliko stotina glasova za svoje stranke".