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BIHAMK

Oprez zbog poledice na dionicama u višim predjelima, mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen

Niske temperature uzrokovale poledicu. Fena

FENA

12.1.2026

Zbog niske temperature skreće se pažnja na poledicu, posebno na dionicama u višim predjelima gdje mjestimično ima i ugaženog snijega, a u nižim predjelima na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Apeluje se na vozače da budu oprezni i da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog snježnih padavina i odrona na magistralnom putu Plužine- Šćepan Polje (CG), saobraća se otežano jednom trakom i dozvoljen je isključivo za putnička vozila, dok je za teretna vozila na snazi zabrana saobraćaja. Do poboljšanja vremenskih uslova i normalizacije saobraćaja, vozačima se savjetuje da izbjegavaju granični prelaz Hum- Šćepan Polje.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz IC BiHAMK-a. 

# STANJE NA CESTAMA
# BIHAMK
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