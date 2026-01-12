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SARAJEVO

U Sudu BiH danas završne riječi na ponovljenom suđenju advokatici Vasviji Vidović

Iznošenje završnih riječi je najavljeno u 13 sati

Vasvija Vidović. Fena

FENA

12.1.2026

U Sudu BiH danas je planirano ročište na kojem će Tužilaštvo i odbrana iznijeti završne riječi na ponovljenom suđenju advokatici Vasviji Vidović, koja se tereti za sprečavanje dokazivanja.

Do ponovljenog suđenja je došlo nakon što je Apelaciono vijeće uvažilo žalbu odbrane i ukinulo presudu kojom je Vidović osuđena na godinu zatvora za sprečavanje dokazivanja jer je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca kada je on u decembru 2023. bio uhapšen zbog zloupotrebe položaja.

Prema optužnici, Debevec je 18. decembra 2023., nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i krivotvorenja službene isprave, pozvao Vidović da ga zastupa kao braniteljica, te u posebnoj prostoriji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izvadio iz torbe mobitel i pružio prema njoj. Suđenje Debevcu još uvijek nije počelo.

Iznošenje završnih riječi je najavljeno u 13 sati, objavljeno je na zvaničnoj stranici Suda BiH.  

# VASVIJA VIDOVIĆ
# SUD BIH
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