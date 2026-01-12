Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DEMANTI

Bags Energotehnika: Podnijeli smo krivičnu prijavu protiv Pandurevića, ne snosimo odgovornost za tuđe neizvršene obaveze

Takvo neizvršenje odluke Skupštine imalo je direktne posljedice po likvidnost Društva i stabilnost sistema grijanja

Enis Džihanić i Mladen Pandurević. Screenshot

FENA

12.1.2026

Društvo BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća objavilo je danas demanti povodom izjave ministra komunalne privrede Kantona Sarajevo Mladena Pandurevića, u kojem direktor Enis Džihanić odbacuje navode da je Uprava društva isključivi krivac za probleme u snabdijevanju toplotnom energijom u naselju Vogošća.

Planirana pomoć iz budžeta KS 

Navodi se da je Skupština Društva donijela odluku o davanju saglasnosti na plan poslovanja za 2025. godinu. Navedenim planom je izričito planirana pomoć iz budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 3,5 miliona KM, ali da je doznačeno tek oko 1,3 miliona KM, dok preostalih 2,2 miliona KM nije realizirano.

- Takvo neizvršenje odluke Skupštine imalo je direktne posljedice po likvidnost Društva i stabilnost sistema grijanja, što se ne može pripisati isključivo upravi ili direktoru - navodi se u demantiju.

Džihanić je obavijestio javnost da je podnesena krivična prijava protiv ministra Pandurevića zbog osnovane sumnje na neizvršenje obavezujuće odluke nadležnog organa, zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi.

U demantiju se također odbacuju navodi da je Društvo samovoljno isključilo grijanje u JU KSC Vogošća, naglašavajući da je do isključenja došlo isključivo zbog dugovanja ustanove koja prelaze 80.000 KM.

- BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća nije isključila grijanje iz bilo kakvih samovoljnih ili neodgovornih razloga, već isključivo zbog dugovanja JU KSC Vogošća - navodi se.

Dug nije izmiren 

Društvo ističe da je u više navrata pokazalo razumijevanje i nastavilo isporuku grijanja uprkos dugovima, čime je dovedeno u ozbiljan finansijski gubitak. Nakon apela nadležnog ministra grijanje je ponovo uključeno, iako dug nije izmiren.

Pandurević je na pres-konferenciji u subotu izjavio da BAGS Energotehnika raspolaže sa 30 tona mazuta, što je, kako su naveli, dovoljno za oko šest dana rada te smatra da nije bilo razloga da više od 600 domaćinstava ostane bez grijanja.

Pandurević je kazao da je o isključenju grijanja obaviješten pola sata prije nego što je ono izvršeno, iako je, prema njegovim tvrdnjama, u septembru prošle godine s direktorom BAGS-a potpisan sporazum o nabavci goriva.

- Vlada KS je tada obezbijedila milion KM, dok je direktor bio obavezan osigurati dodatnih 400.000 KM, što je prema procjenama trebalo biti dovoljno za grijanje između 95 i 115 dana. Na 69. dan nas je obavijestio da je nestalo goriva i nije uradio ništa da ga nabavi - rekao je Pandurević.

# MLADEN PANDUREVIĆ
# OPĆINA VOGOŠĆA
# GRIJANJE
# ENIS DŽIHANIĆ
# BAGS ENERGOTEHNIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.