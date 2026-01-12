Bags Energotehnika: Podnijeli smo krivičnu prijavu protiv Pandurevića, ne snosimo odgovornost za tuđe neizvršene obaveze

Društvo BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća objavilo je danas demanti povodom izjave ministra komunalne privrede Kantona Sarajevo Mladena Pandurevića, u kojem direktor Enis Džihanić odbacuje navode da je Uprava društva isključivi krivac za probleme u snabdijevanju toplotnom energijom u naselju Vogošća.

Planirana pomoć iz budžeta KS

Navodi se da je Skupština Društva donijela odluku o davanju saglasnosti na plan poslovanja za 2025. godinu. Navedenim planom je izričito planirana pomoć iz budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 3,5 miliona KM, ali da je doznačeno tek oko 1,3 miliona KM, dok preostalih 2,2 miliona KM nije realizirano.

- Takvo neizvršenje odluke Skupštine imalo je direktne posljedice po likvidnost Društva i stabilnost sistema grijanja, što se ne može pripisati isključivo upravi ili direktoru - navodi se u demantiju.

Džihanić je obavijestio javnost da je podnesena krivična prijava protiv ministra Pandurevića zbog osnovane sumnje na neizvršenje obavezujuće odluke nadležnog organa, zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi.

U demantiju se također odbacuju navodi da je Društvo samovoljno isključilo grijanje u JU KSC Vogošća, naglašavajući da je do isključenja došlo isključivo zbog dugovanja ustanove koja prelaze 80.000 KM.

- BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća nije isključila grijanje iz bilo kakvih samovoljnih ili neodgovornih razloga, već isključivo zbog dugovanja JU KSC Vogošća - navodi se.

Dug nije izmiren

Društvo ističe da je u više navrata pokazalo razumijevanje i nastavilo isporuku grijanja uprkos dugovima, čime je dovedeno u ozbiljan finansijski gubitak. Nakon apela nadležnog ministra grijanje je ponovo uključeno, iako dug nije izmiren.