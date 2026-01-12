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KRIVIČNO DJELO

Direktorica škole u Prijedoru osumnjičena da je uzimala novac iz blagajne

Time je, kako se navodi, ova javna ustanova oštećena za određeni novčani iznos

OŠ "Dositej Obradović“. FENA

FENA

12.1.2026

Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor pripadnici Policijske uprave Prijedor danas su podnijeli izvještaj protiv direktorice OŠ "Dositej Obradović“ u Prijedoru o počinjenom krivičnom djelu "zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" i "pronevjera".

Naime, direktorica D. R. se sumnjiči da je 2024. i 2025. godine kao odgovorna osoba u ovoj javnoj ustanovi u gradu na Sani iskoristila službeni položaj i protivpravno prisvajala novac iz blagajne.

Time je, kako se navodi, ova javna ustanova oštećena za određeni novčani iznos.

# PRIJEDOR
# OSNOVNA ŠKOLA
# ZLOUPOTREBA POLOŽAJA
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