Direktorica škole u Prijedoru osumnjičena da je uzimala novac iz blagajne

Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor pripadnici Policijske uprave Prijedor danas su podnijeli izvještaj protiv direktorice OŠ "Dositej Obradović“ u Prijedoru o počinjenom krivičnom djelu "zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" i "pronevjera".

Naime, direktorica D. R. se sumnjiči da je 2024. i 2025. godine kao odgovorna osoba u ovoj javnoj ustanovi u gradu na Sani iskoristila službeni položaj i protivpravno prisvajala novac iz blagajne.

Time je, kako se navodi, ova javna ustanova oštećena za određeni novčani iznos.