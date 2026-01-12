Usvojen Program rada Vlade ZDK, uspostavlja se integrisani infromacioni sistem u oblasti zdravstva

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na prvom ovogodišnjem zasjedanju Program rada za 2026. godinu, kao i Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja o uspostavljanju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na nivou tog kantona - izjavila je ministrica finansija i premijerka po ovlaštenju Dženana Čišija.

Program utroška

Čišija je u odsustvu premijera Nezira Pivića predsjedavala današnjom sjednicom, na kojoj je su usvojeni i program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - “Tekući transfer za ustanove kulture”, zatim "Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, "Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“ te "Tekući transferi neprofitnim organizacijama”- "Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“ u 2026. godini.

- Za tekući transfer ustanovama kulture usvojen je iznos od 6.980.000 KM, što obezbjeđuje nesmetanu isplatu transfera za sve ustanove kulture u kantonu. Za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost usvojen je iznos od 350.000 KM, a za podršku vjerskim zajednicama 175.000 KM - kazala je Čišija.

Dodaje da Program rada koji je danas usvojen, obavezuje Vladu ZDK za rad u toku ove godine.

Današnja sjednica

- Ono što je najznačajnije na današnjoj sjednici, usvojena je Informacija ZZO ZDK o Informatizaciji sistema zdravstvenog osiguranja, koji je trenutno rascjepkan i pacijenti su obavezni da sve nalaze nose sa sobom. Naravno, i ovjere knjižica i sve ono što naši građani najbolje znaju. Uvođenjem ovog sistema rješavamo se i ovjere zdravstvenih knjižica - istakla je Čišija.

Svi zdravstveni osiguranici će, napominje, moći vidjeti da li su im izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje te da li imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno uslugu.

- Tu je i uvođenje finansijske discipline te se vrlo brzo može vidjeti da li neka obaveza nije izvršena - kazala je Čišija.

Svi će nalazi, urađeni bilo gdje na području tog kantona, biti dostupni u svim dijelovima ZDK-a. Sistem, dodala je, garantira potpunu sigurnost podataka, a procijenjena vrijednost ovog sistema je oko 8.200.000 KM.