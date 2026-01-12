Salčinović: Informatizacija osigurava zdravstvo bez papira, čekanja te maksimalnu brigu za pacijenta

Uspostava integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Zeničko-dobojskog kantona predstavlja jedan od strateških ciljeva definisanih Strategijom razvoja ZDK 2021. - 2027. godine, kao i Akcionim planom Vlade ZDK za isti period - istakla je ministrica zdravstva dr. Aida Salčinović, na čiji je prijedlog Vlada ZDK-a danas i usvojila informaciju o provođenju aktivnosti na izradi ovog sistema.

Suštinska promjena

- Danas nismo govorili o softveru, već o suštinskoj promjeni zdravstvenog sistema u ZDK-u. Uspostavom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema ZDK pravi i historijski iskorak i postaje lider digitalizacije zdravstva u Bosni i Hercegovini - navela je Salčinović.

Uspostavom ovog sistema, kako je naglasila, bit će ukinuti redovi za ovjere knjižica na šalterima Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a.

- Preko 300.000 građana više nikada neće stajati u redovima zbog pečata. Uvodimo potpunu finansijsku kontrolu, kroz E-recepte, E-bolovanja i E-pomagala. Svaki će fening biti vidljiv i kontrolisan. Brišemo geografske barijere u zdravstvu, uz teleradiogiju. Najbolja usluga bit će dostupna svakom pacijentu, bez obzira gdje živi. Garantujemo i sigurnost medicinskih podataka, kroz moderan Backup centar u Kaknju - kazala je Salčinović.

Planirano je da se za uspostavu ovog sistema utroši 8.148.000 KM. To je, istakla je, ulaganje u moderno, pravedno i transparentno zdravstvo 21. vijeka.

- Zdravstvo bez papira, bez čekanja i sa maksimalnom brigom za pacijenta. To nije luksuz, već naša obaveza prema građanima ZDK - kazala je Salčinović.

Raspisan konkurs

Informatizacija zdravstvenog sektora u ZDK-u planirana je znatno ranije, ali nije realizirana pa je krajem prošle godine, Vlada ZDK, između ostalog i zbog kašnjenja u realizaciji ovog projekta, smijenila tadašnjeg direktora ZZO ZDK Omera Škalju te imenovala v. d. direktora Ahmeda Kasapa.

Prošle je sedmice raspisan i konkurs za imenovanje direktora ZZO ZDK-a na puni, odnosno mandatni period od četiri godine.

- Članom 13., Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da kanton osigurava sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, a što obuhvata investicijska ulaganja, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Prethodnih godina, projekt informatizacije bio je uvršten u Finansijski plan ZZOZDK, međutim, nikada nije došlo do realizacije projekta iz ovog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ove godine, Vlada ZDK na čelu s premijerom Nezirom Pivićem, odlučila se da krenemo u taj projekat i da našim građanima omogućimo moderan zdravstveni pristup - kazala je Salčininović.

Vlada ZDK, dodala je, finansira opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, prije svega Kantonalne bolnice Zenica, ali sufinansira i projekte u Općoj bolnici Tešanj te domovima zdravlja, čiji su osnivači lokalne zajednice.