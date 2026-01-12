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PARLAMENT FBIH

Sramotna privilegija za političare: Da li će 'bijeli hljeb' konačno biti ukinut

Predlagači tvrde da bi usvajanje izmjena omogućilo značajne, višemilionske uštede u budžetu Federacije

Printscreen

D. H.

12.1.2026

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić zatražio je da se na dnevni red 28. redovne sjednice ovog doma uvrsti i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, i to po skraćenoj proceduri.

U dopisu od 9. januara 2026. godine, Purić se pozvao na član 100. Poslovnika o radu Predstavničkog doma, naglašavajući da bi ova tačka trebalo da bude razmatrana zajedno s prijedlogom Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu i zakonom o njegovom izvršenju.

Riječ je o zakonskom rješenju koje su još krajem maja prošle godine u parlamentarnu proceduru uputili Amir Purić, Damir Nikšić, Admir Čavalić i Slaven Raguž. Predlagači tvrde da bi usvajanje izmjena omogućilo značajne, višemilionske uštede u budžetu Federacije.

Jedan od potpisnika inicijative, Damir Nikšić, tim povodom poručio je da je cilj “ukidanje bijelog hljeba i spuštanje previsokih plata”.

Posebno važan dio prijedloga odnosi se na način utvrđivanja osnovice za obračun plata izabranih i imenovanih zvaničnika, kao i njihovih savjetnika. Prema predloženom rješenju, ta osnovica više ne bi bila vezana za Zakon o izvršenju budžeta, već bi se određivala posebnim pravilima.

U obrazloženju zahtjeva navodi se da je upravo zbog direktnog uticaja na budžet za narednu godinu ključno da se o ovom zakonu raspravlja istovremeno s budžetskim dokumentima, kako bi zastupnici imali jasan uvid u njegove finansijske posljedice.

# PARLAMENT FEDERACIJE BIH
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