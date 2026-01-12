Sramotna privilegija za političare: Da li će 'bijeli hljeb' konačno biti ukinut

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić zatražio je da se na dnevni red 28. redovne sjednice ovog doma uvrsti i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, i to po skraćenoj proceduri.

U dopisu od 9. januara 2026. godine, Purić se pozvao na član 100. Poslovnika o radu Predstavničkog doma, naglašavajući da bi ova tačka trebalo da bude razmatrana zajedno s prijedlogom Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu i zakonom o njegovom izvršenju.

Riječ je o zakonskom rješenju koje su još krajem maja prošle godine u parlamentarnu proceduru uputili Amir Purić, Damir Nikšić, Admir Čavalić i Slaven Raguž. Predlagači tvrde da bi usvajanje izmjena omogućilo značajne, višemilionske uštede u budžetu Federacije.