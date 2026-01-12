Isak za "Avaz": Ovih dana očekujem odluku stranke o tome da li ću biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Nakon što se na lokalnim medijima u Zenici pojavila informacija da će Ramo Isak biti kandidat Snage naroda za Predsjedništvo BiH, pozvali smo ministra te provjerili ove navode.

On je kazao da ta opcija postoji, no odluka još nije donesena.

- Predsjedništvo stranke treba raspravljati o meni kao kandidatu za Predsjedništvo BiH ili o podršci jednom od kandidata. Zainteresovan sam, postoji mogućnost da budem, ali se može donijeti i odluka da podržimo jednog od ponuđenih kandidata te da ne izlazimo sa svojim kandidatom. Oni rade procjene i ovih dana bi trebao biti donesen zvanični stav - kazao je Isak za "Avaz".