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DEMANTOVALI NAVODE

POSKOK: Predmet Donja Jablanica vraćen iz tehničkih razloga, odluka o nadležnosti još nije donesena

Informacije koje su plasirane u javnosti, a prema kojima Posebni odjel neće preuzeti niti voditi istragu u ovom predmetu, nisu tačne, poručili su

Poplave u Donjoj Jablanici 2024. godine. Avaz

M. Až.

12.1.2026

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine vratio je predmet Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona – Područno tužilaštvo Konjic, koji se odnosi na nesreću iz 2024. godine u Donjoj Jablanici.

Kako je navedeno, do povrata predmeta došlo je iz razloga što su prilikom sravnjivanja dokumentacije od strane uposlenika Posebnog odjela uočeni određeni tehnički nedostaci u spisu, koje je potrebno otkloniti, te sačiniti novi, korigirani popis spisa, izvršiti njegovo sortiranje i kompletan predmet dostaviti Posebnom odjelu na ponovno odlučivanje.

- Predmet je vraćen isključivo iz tehničkih razloga, te će nakon otklanjanja svih uočenih nedostataka ponovo biti dostavljen Posebnom odjelu. Napominjemo da u ovom trenutku još uvijek nije donesena odluka o nadležnosti u navedenom predmetu, te da informacije koje su plasirane u javnosti, a prema kojima Posebni odjel neće preuzeti niti voditi istragu u ovom predmetu, nisu tačne - poručili su.

# POSKOK
# DONJA JABLANICA
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