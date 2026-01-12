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CIK BiH: Objavljen Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za biračke odbore u BiH

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa

CIK BiH. FENA

M. Až.

12.1.2026

Centralna izborna komisija BiH je danas na internet stranici www.izbori.ba objavila Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini.

Javni oglas i prijavni obrazac su dostupni na linku: https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryId=586&Tag=599.

Rok za podnošenje prijava za Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

# CIK BIH
# BIH
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