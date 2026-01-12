CIK BiH: Objavljen Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za biračke odbore u BiH

Centralna izborna komisija BiH je danas na internet stranici www.izbori.ba objavila Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini.

Javni oglas i prijavni obrazac su dostupni na linku: https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryId=586&Tag=599.

Rok za podnošenje prijava za Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.