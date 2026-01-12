Jedina zemlja zapadnog Balkana koja nazaduje: BiH rizikuje putovanja bez viza u 29 zemalja Šengena

Uprkos deklarativnoj opredijeljenosti za nastavak EU integracija, BiH je, prema izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu, jedina zemlja zapadnog Balkana koja ne samo da nije ostvarila pomak, već je povećala nivo neusklađenosti s viznom politikom EU.

Analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) Adnan Ćerimagić podsjeća da se prošlog mjeseca navršilo 15 godina otkako državljani BiH mogu bez viza putovati u 29 zemalja tzv. Šengenskog prostora, ali upozorava da bi srednjoročno bh. građani mogli izgubiti ovu privilegiju, ako vlasti BiH viznu politiku ne usklade s EU. Odnedavno to se očekuje i od ostalih zemalja zapadnog Balkana, te Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Ćerimagić kaže da vizna politika BiH odstupa od politike EU u slučaju deset zemalja, među kojima su Turska, Rusija i Kina, te Azerbejdžan, Katar, Kuvajt i Vanuatu. Iako samo Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju bolji rezultat, BiH je jedina zemlja zapadnog Balkana koja je napravila korak unazad. Poseban problem, naglašava, predstavlja uvođenje bezviznih režima tokom ljeta, što zakonodavstvo EU ne prepoznaje. Baš u tom segmentu BiH je i nazadovala, pa su se prošle godine, uz Saudijsku Arabiju, na toj listi našli i Bahrein i Oman.