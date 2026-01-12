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Jedina zemlja zapadnog Balkana koja nazaduje: BiH rizikuje putovanja bez viza u 29 zemalja Šengena

Ćerimagić kaže da vizna politika BiH odstupa od politike EU u slučaju deset zemalja

BiH i vizna politika EU. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.1.2026

Uprkos deklarativnoj opredijeljenosti za nastavak EU integracija, BiH je, prema izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu, jedina zemlja zapadnog Balkana koja ne samo da nije ostvarila pomak, već je povećala nivo neusklađenosti s viznom politikom EU.

Analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) Adnan Ćerimagić podsjeća da se prošlog mjeseca navršilo 15 godina otkako državljani BiH mogu bez viza putovati u 29 zemalja tzv. Šengenskog prostora, ali upozorava da bi srednjoročno bh. građani mogli izgubiti ovu privilegiju, ako vlasti BiH viznu politiku ne usklade s EU. Odnedavno to se očekuje i od ostalih zemalja zapadnog Balkana, te Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Ćerimagić kaže da vizna politika BiH odstupa od politike EU u slučaju deset zemalja, među kojima su Turska, Rusija i Kina, te Azerbejdžan, Katar, Kuvajt i Vanuatu. Iako samo Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju bolji rezultat, BiH je jedina zemlja zapadnog Balkana koja je napravila korak unazad. Poseban problem, naglašava, predstavlja uvođenje bezviznih režima tokom ljeta, što zakonodavstvo EU ne prepoznaje. Baš u tom segmentu BiH je i nazadovala, pa su se prošle godine, uz Saudijsku Arabiju, na toj listi našli i Bahrein i Oman.

Ćerimagić: Uskladiti politiku. Ustupljena fotografija

– EU kratkoročno ne traži uvođenje viza za svih deset zemalja. Međutim, kroz Reformsku agendu, odobrenu u okviru Plana rasta, od BiH se očekuje i bh. vlasti su se obavezale, da do decembra 2027. godine uvedu vizni režim za tri zemlje. Evropska unija u svojim dokumentima, niti u razgovorima iza zatvorenih vrata, nije precizirala o kojim je zemljama riječ. Za svaku od tri zemlje EU je spremna dodijeliti 7,3 miliona eura ili ukupno 21,9 miliona eura. Među najočiglednijim kandidatima nalaze se Vanuatu, mala otočna država u južnom Pacifiku, te dvije od tri zemlje s kojima BiH ima sezonski bezvizni režim – kazao je Ćerimagić za “Avaz”.

Drugi zahtjev EU odnosi se na pojačane kontrole osoba koje ulaze u BiH, s ciljem pravovremenog utvrđivanja dolaze li kako bi zloupotrijebile bezvizni režim za nezakoniti ulazak u EU ili u BiH dolaze u turističke ili poslovne svrhe. U izvještaju se posebno ističu državljani Turske, za koje je tokom 2024. godine na granici s Hrvatskom zabilježeno 4.988 nezakonitih prelazaka. 

# ŠENGEN
# ADNAN ĆERIMAGIĆ
# EU
# BIH
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