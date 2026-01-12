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LIDER SNSD-A

Dodik vrijeđao Heleza: On nikad ne govori trijezan, ali nemamo ništa protiv toga da pričamo o ukidanju

Nemamo mi ništa protiv da priča o ukidanju, samo ne znam šta će se na kraju ukinuti, rekao je

Dodik i Helez. Dejan Rakita / Pixsell - Facebook

M. Až.

12.1.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osvrnuo se na izjavu ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koji je ocijenio da je došlo vrijeme da se razgovara o ukidanju entiteta.

Helez je takvu poruku uputio nakon što je Republika Srpska ponovo organizovala obilježavanje neustavnog dana tog entiteta. Dodik je na njegove navode odgovorio oštrim tonom, uz uvrede i poruke koje se tiču budućnosti Bosne i Hercegovine.

- Vjerujem da je trijezan kada nešto izgovori, ali znajući ga kroz dosadašnji rad, mislim da nikada trijezan ne govori. I sada je bio u prilici da laje. Nemamo mi ništa protiv da priča o ukidanju, samo ne znam šta će se na kraju ukinuti. Vjerujem da je Republika Srpska trajna i da nema nikoga ko bi u njeno ime prihvatio ukidanje - rekao je Dodik.

Dodao je da su globalni odnosi takvi da je mnogo toga moguće, ali da ukidanje entiteta ne dolazi u obzir.

- Na osnovu dogovora stvorena je i Bosna i Hercegovina. Kako je sada moguće ukinuti ono što je napravilo njihovu BiH? Entiteti su svojim sporazumom to uspostavili. Oni su čak u Dejtonu prepoznati kao jedini subjekti koji mogu dograđivati Dejtonski sporazum, a on bi to ukidao. Zamislite - poručio je Dodik.

# RS
# MILORAD DODIK
# ZUKAN HELEZ
# BIH
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