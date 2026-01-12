Dodik vrijeđao Heleza: On nikad ne govori trijezan, ali nemamo ništa protiv toga da pričamo o ukidanju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osvrnuo se na izjavu ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koji je ocijenio da je došlo vrijeme da se razgovara o ukidanju entiteta. Helez je takvu poruku uputio nakon što je Republika Srpska ponovo organizovala obilježavanje neustavnog dana tog entiteta. Dodik je na njegove navode odgovorio oštrim tonom, uz uvrede i poruke koje se tiču budućnosti Bosne i Hercegovine.

- Vjerujem da je trijezan kada nešto izgovori, ali znajući ga kroz dosadašnji rad, mislim da nikada trijezan ne govori. I sada je bio u prilici da laje. Nemamo mi ništa protiv da priča o ukidanju, samo ne znam šta će se na kraju ukinuti. Vjerujem da je Republika Srpska trajna i da nema nikoga ko bi u njeno ime prihvatio ukidanje - rekao je Dodik.