Šef Kluba HDZ 1990-HNP u Parlamentu FBiH traži ostavku Predsjedavajućeg Miokovića ili kreće u opoziv

Šef Kluba HDZ 1990-HNP u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Stipe Tokić reagovao je na kontroverzne izjave Predsjedavajućeg doma Dragana Miokovića.

- Klub HDZ 1990-HNP oštro osuđuje šovinističke izjave Predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragana Miokovića u kojima je dotični izrazio žaljenje jer u Bleiburgu i na Križnim putevima nije pobijeno više Hrvata.

Ovakve izjave su usmjerene protiv čovječnosti i identiteta hrvatskog naroda te na najgori mogući način podsjećaju na strašnu historijsku činjenicu stradanju hrvatskog naroda na Križnom putu.

Očekujemo da Predsjedavajući Zastupničkog doma preuzme političku odgovornost za izgovoreno i podnese neopozivu ostavku na mjestu Predsjedatelja. To je najmanje što u ovom trenutku, a nakon izgovorenog treba uraditi. U slučaju da se to ne dogodi, Klub HDZ 1990-HNP će razmisliti može li se nastaviti daljnja suradnja na ovoj razini - poručili su.