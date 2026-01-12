Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Šef Kluba HDZ 1990-HNP u Parlamentu FBiH traži ostavku Predsjedavajućeg Miokovića ili kreće u opoziv

Ovakve izjave su usmjerene protiv čovječnosti i identiteta hrvatskog naroda, poručili su

Stipe Tokić. HDZ 1990-HNP

M. Až.

12.1.2026

Šef Kluba HDZ 1990-HNP u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Stipe Tokić reagovao je na kontroverzne izjave Predsjedavajućeg doma Dragana Miokovića.

- Klub HDZ 1990-HNP oštro osuđuje šovinističke izjave Predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragana Miokovića u kojima je dotični izrazio žaljenje jer u Bleiburgu i na Križnim putevima nije pobijeno više Hrvata.

Ovakve izjave su usmjerene protiv čovječnosti i identiteta hrvatskog naroda te na najgori mogući način podsjećaju na strašnu historijsku činjenicu stradanju hrvatskog naroda na Križnom putu.

Očekujemo da Predsjedavajući Zastupničkog doma preuzme političku odgovornost za izgovoreno i podnese neopozivu ostavku na mjestu Predsjedatelja. To je najmanje što u ovom trenutku, a nakon izgovorenog treba uraditi. U slučaju da se to ne dogodi, Klub HDZ 1990-HNP će razmisliti može li se nastaviti daljnja suradnja na ovoj razini - poručili su.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# HDZ 1990
# HNP
# STIPE TOKIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.