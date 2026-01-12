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GLAVNI GRAD BIH

Sarajevske ulice oblijepljene "potjernicama" za izraelskim premijerom Netanjahuom

Poruke se dovode u kontekst vojnih operacija koje Izrael provodi u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali

Sarajevske ulice oblijepljene "potjernicama" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

12.1.2026

U užem centru Sarajeva pojavili su se plakati nalik potjernicama, na kojima se navodi ime izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Plakati su postavljeni na više lokacija u samom centru glavnog grada Bosne i Hercegovine i privukli su pažnju građana i turista.

Poruke se dovode u kontekst vojnih operacija koje Izrael provodi u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.

Za sada nije bilo zvaničnih reakcija nadležnih institucija, a snimci lijepljenja "potjernica" objavljeni su na Instagram nalogu "BosniaForPalestine", neformalne grupe koja je i ranije organizirala niz propalestinskih demonstracija u BiH.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# GAZA
# SARAJEVO
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