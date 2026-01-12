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Postepeno pogoršanje kvalitete zraka na većini mjernih lokacija u Kantonu Sarajevo

Zavod za javno zdravstvo KS upozorio je na postepeno pogoršanje kvalitete zraka na većini mjernih lokacija

Postepeno pogoršanje kvalitete zraka. FENA

FENA

12.1.2026

Zavod za javno zdravstvo KS upozorio je na postepeno pogoršanje kvalitete zraka na većini mjernih lokacija, u odnosu na ranija mjerenja tokom dana. Pri tom je, na pojedinim stanicama, došlo do prelaska u kategorije vrlo i izuzetno zagađen kvalitet zraka.

Pogoršanje kvalitete zraka

Na osnovu trenutnih mjerenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i prosjeka u 17 sati, provedenih na lokacijama automatskih referentnih stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Indeks kvaliteta zraka ukazuje na pogoršanje kvaliteta zraka, zavisno od lokacije mjerenja.

Na mjernim lokacijama Vijećnica i Bjelave zabilježen je umjeren kvalitet zraka, dok je na lokalitetima Ilijaš i Hadžići evidentiran zagađen kvalitet zraka.

Na mjernim stanicama Ilidža i Vogošća zabilježen je vrlo zagađen kvalitet zraka, dok je na lokalitetima Saraj Polje i Otoka evidentiran izuzetno zagađen indeks kvaliteta zraka.

Aktuelni meteorološki uslovi, uz stabilno vrijeme, slab južni i jugozapadni vjetar te niske jutarnje temperature, pogoduju formiranju temperaturne inverzije, naročito u kotlinama i urbanim sredinama.

Duži stabilniji period negativno se održava na kvalitetu zraka, zbog izostanka vjetra i pojave temperature inverzije. U večernjim i noćnim satima očekuje se pojava i jačanje temperaturne inverzije, što može dovesti do daljeg pogoršanja kvaliteta zraka.

S obzirom na prognozirane uslove, ne može se isključiti nastavak nepovoljnih epizoda zagađenja i u narednom periodu, ukoliko ne dođe do promjene vremenskih prilika.

Zdravstvene preporuke

U uslovima umjerenog i zagađenog zraka, osjetljivoj populaciji (djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici) preporučuje se smanjenje boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom, dok se ostatku populacije preporučuje da intenzivne aktivnosti na otvorenom svedu na minimum.

U uslovima vrlo i izuzetno zagađenog zraka, preporuka za osjetljivu populaciju, kao i za ostatak populacije, jeste boravak u zatvorenom prostoru.

Radnicima na otvorenom, zbog dužine izloženosti zagađujućim materijama u zraku, preporučuje se ograničavanje intenzivnih aktivnosti i korištenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima FFP2/FFP3.

- Ako je izlazak neophodan, preporučuju se FFP2/FFP3 maske uz napomenu da su namijenjene kratkotrajnom nošenju i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku. Ne zaboravite na važnost dobrog kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru - ističu iz Zavoda za javno zdravstvo KS. 

# ZAGAĐENJE ZRAKA
# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
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