Postepeno pogoršanje kvalitete zraka na većini mjernih lokacija u Kantonu Sarajevo

Zavod za javno zdravstvo KS upozorio je na postepeno pogoršanje kvalitete zraka na većini mjernih lokacija, u odnosu na ranija mjerenja tokom dana. Pri tom je, na pojedinim stanicama, došlo do prelaska u kategorije vrlo i izuzetno zagađen kvalitet zraka.

Pogoršanje kvalitete zraka

Na osnovu trenutnih mjerenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i prosjeka u 17 sati, provedenih na lokacijama automatskih referentnih stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Indeks kvaliteta zraka ukazuje na pogoršanje kvaliteta zraka, zavisno od lokacije mjerenja.

Na mjernim lokacijama Vijećnica i Bjelave zabilježen je umjeren kvalitet zraka, dok je na lokalitetima Ilijaš i Hadžići evidentiran zagađen kvalitet zraka.

Na mjernim stanicama Ilidža i Vogošća zabilježen je vrlo zagađen kvalitet zraka, dok je na lokalitetima Saraj Polje i Otoka evidentiran izuzetno zagađen indeks kvaliteta zraka.

Aktuelni meteorološki uslovi, uz stabilno vrijeme, slab južni i jugozapadni vjetar te niske jutarnje temperature, pogoduju formiranju temperaturne inverzije, naročito u kotlinama i urbanim sredinama.

Duži stabilniji period negativno se održava na kvalitetu zraka, zbog izostanka vjetra i pojave temperature inverzije. U večernjim i noćnim satima očekuje se pojava i jačanje temperaturne inverzije, što može dovesti do daljeg pogoršanja kvaliteta zraka.

S obzirom na prognozirane uslove, ne može se isključiti nastavak nepovoljnih epizoda zagađenja i u narednom periodu, ukoliko ne dođe do promjene vremenskih prilika.

Zdravstvene preporuke

U uslovima umjerenog i zagađenog zraka, osjetljivoj populaciji (djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici) preporučuje se smanjenje boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom, dok se ostatku populacije preporučuje da intenzivne aktivnosti na otvorenom svedu na minimum.

U uslovima vrlo i izuzetno zagađenog zraka, preporuka za osjetljivu populaciju, kao i za ostatak populacije, jeste boravak u zatvorenom prostoru.

Radnicima na otvorenom, zbog dužine izloženosti zagađujućim materijama u zraku, preporučuje se ograničavanje intenzivnih aktivnosti i korištenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima FFP2/FFP3.

- Ako je izlazak neophodan, preporučuju se FFP2/FFP3 maske uz napomenu da su namijenjene kratkotrajnom nošenju i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku. Ne zaboravite na važnost dobrog kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru - ističu iz Zavoda za javno zdravstvo KS.