Nakon obilnih padavina, građani se pitaju da li je voda u Sarajevu sigurna za piće: Iz ZZJZ KS za "Avaz" pojašnjavaju

Nakon obilnih sniježnih padavina koje su zahvatile područje Kantona Sarajevo ali i cijele BiH, kod dijela građana pojavila se bojazan da voda iz vodovodnog sistema nije zdravstveno ispravna za piće. Tim povodom redakcija "Dnevnog avaza" kontaktirala je Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koji je saopćio je da se kvalitet vode za piće redovno prati putem laboratorijskih ispitivanja.

- Rezultati analiza se odmah po njihovom završetku javno objavljuju na zvaničnoj web stranici Zavoda, kao i u mjesečnim Biltenima o zdravstvenoj ispravnosti vode- ističu iz Zavoda za "Avaz".

Terenski obilasci

U kontekstu pogoršanih vremenskih prilika i povećanog rizika od poplava, uposlenici Zavoda za javno zdravstvo KS, u saradnji s Operativnim štabom Civilne zaštite Kantona Sarajevo, obišli su najugroženije lokalitete pogođene ili potencijalno ugrožene poplavama.

- Tokom terenskih obilazaka nije zabilježena nikakva bojazan od kontaminacije sistema javne vodoopskrbe, niti je uočena mogućnost miješanja pitke vode s oborinskim, površinskim ili otpadnim vodama- poručili su iz Zavoda za "Avaz"

Zaštita zdravlja stanovništva

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na zaštitu zdravlja stanovništva i sigurnost vode za piće, posebno u situacijama elementarnih nepogoda, poput obilnih padavina, porasta vodostaja i poplava.