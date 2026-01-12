Bez konkretnih mjera države tonu i jedni i drugi: Mljekari gube utrku na tržištu

Proizvođači mlijeka u RS upozorili su entitetsko Ministarstvo poljoprivrede da su u mnogo lošijem položaju u odnosu na svoje kolege iz FBiH i susjedne Srbije, zbog čega postaju nekonkurentni na tržištu, što bi dugoročno moglo ostaviti ozbiljne posljedice u ovom sektoru poljoprivredne proizvodnje. U detaljnoj analizi predstavili su podatke po kojima je iznos premija za litar mlijeka u RS 0,28 KM, u FBiH 0,40–0,42 KM, uz dodatne kantonalne premije 0,05 do 0,15 KM, dok je u Srbiji 0,32 KM. Zarazne bolesti S prosječnom proizvodnjom od 5.000 litara po grlu, podrška u RS iznosi 1.665 KM po jednoj kravi, u FBiH od 2.235 do 2.835 KM, a u Srbiji 2.520 KM. Istovremeno, mljekari u RS imaju i najveći godišnji trošak obaveznih analiza na zarazne bolesti od 65 KM po grlu, u FBiH je to 15 KM, dok u Srbiji troškove snosi država.

Arsenić: Poziv Ministarstvu . SRNA Arsenić: Poziv Ministarstvu . SRNA

- U podređenom smo položaju. Mi nemamo kantone, naše ministarstvo kaže da to treba da nadomjeste opštine, ali opštine daju nešto malo ili ništa. Mislim da naš entitet mora nešto o tom pitanju popraviti – kaže Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara RS. Dodaje da će u trenutnoj situaciji, posebno nakon što je najveći otkupljivač “Mlijekoprodukt” ove godine smanjio otkupne cijene i ograničio količine mlijeka koje planira otkupiti, dio proizvođača odustati od bavljenja ovim poslom. Nije saglasan s ocjenama da su mljekari u cijeloj BiH u dosta sličnoj poziciji. - U kontaktu sam s kolegama u FBiH. FBiH je pred Novu godinu kupila 1.000 junica dodatno. Krize s viškovima ima i u FBiH, nisu kao ovdje, ali sve govori da dolazi do polarizacije i te razlike više nisu male – ističe Arsenić. Primjer Srbije Predsjednik Udruženja mljekara TK Eldin Glibanović smatra da poljoprivrednici iz RS, s ovakvom analizom, “navode vodu na svoj mlin”, jer su izdvajanja za poljoprivredu u oba entiteta nedovoljna. Naglašava da je prosjek starosti poljoprivrednika u FBiH 60 godina, te da je većina farmi bez nasljednika, jer djeca ne žele da se bave ovim teškim poslom kad vide kako se njihovi očevi muče.

Glibanović: Slaba reakcija . Udruženje mljekara TK Glibanović: Slaba reakcija . Udruženje mljekara TK