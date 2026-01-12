Bez konkretnih mjera države tonu i jedni i drugi: Mljekari gube utrku na tržištu

Proizvođači mlijeka u RS upozorili su entitetsko Ministarstvo poljoprivrede da su u mnogo lošijem položaju u odnosu na svoje kolege iz FBiH i susjedne Srbije, zbog čega postaju nekonkurentni na tržištu, što bi dugoročno moglo ostaviti ozbiljne posljedice u ovom sektoru poljoprivredne proizvodnje. U detaljnoj analizi predstavili su podatke po kojima je iznos premija za litar mlijeka u RS 0,28 KM, u FBiH 0,40–0,42 KM, uz dodatne kantonalne premije 0,05 do 0,15 KM, dok je u Srbiji 0,32 KM.
Zarazne bolesti
S prosječnom proizvodnjom od 5.000 litara po grlu, podrška u RS iznosi 1.665 KM po jednoj kravi, u FBiH od 2.235 do 2.835 KM, a u Srbiji 2.520 KM. Istovremeno, mljekari u RS imaju i najveći godišnji trošak obaveznih analiza na zarazne bolesti od 65 KM po grlu, u FBiH je to 15 KM, dok u Srbiji troškove snosi država.
- U podređenom smo položaju. Mi nemamo kantone, naše ministarstvo kaže da to treba da nadomjeste opštine, ali opštine daju nešto malo ili ništa. Mislim da naš entitet mora nešto o tom pitanju popraviti – kaže Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara RS.
Dodaje da će u trenutnoj situaciji, posebno nakon što je najveći otkupljivač “Mlijekoprodukt” ove godine smanjio otkupne cijene i ograničio količine mlijeka koje planira otkupiti, dio proizvođača odustati od bavljenja ovim poslom. Nije saglasan s ocjenama da su mljekari u cijeloj BiH u dosta sličnoj poziciji.
- U kontaktu sam s kolegama u FBiH. FBiH je pred Novu godinu kupila 1.000 junica dodatno. Krize s viškovima ima i u FBiH, nisu kao ovdje, ali sve govori da dolazi do polarizacije i te razlike više nisu male – ističe Arsenić.
Primjer Srbije
Predsjednik Udruženja mljekara TK Eldin Glibanović smatra da poljoprivrednici iz RS, s ovakvom analizom, “navode vodu na svoj mlin”, jer su izdvajanja za poljoprivredu u oba entiteta nedovoljna. Naglašava da je prosjek starosti poljoprivrednika u FBiH 60 godina, te da je većina farmi bez nasljednika, jer djeca ne žele da se bave ovim teškim poslom kad vide kako se njihovi očevi muče.
- Srbija za poljoprivredu izdvaja oko 500 miliona eura, što je ozbiljan iznos, dok smo mi u FBiH, po strategiji razvoja, trebali izdvojiti 201, a predviđeno je 190 miliona KM. Istina je da pravna lica imaju 42 feninga po litru mlijeka i da nismo limitirani, ali 75 posto su mali proizvođači, oni imaju 40 feninga i ograničeni su na 15.000 KM na nivou godine – kaže Glibanović.
Prekomjeran uvoz i viškovi
Glibanović dodaje da je prekomjeran uvoz stvorio viškove mlijeka na tržištu u BiH, jer domaći farmeri ne proizvode ni blizu potrebnih količina.
- Mi tražimo da se zaustavi uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda ili da se uvođenjem prelevmana zaštiti domaća proizvodnja i naše mlijeko učini konkurentnijim u odnosu na ono iz uvoza. Znamo da poljoprivrednici iz EU imaju znatno veće podsticaje od nas, a zahvaljujući sredstvima iz evropskih fondova usavršili su svoje farme. Od naših institucija smo dobili odgovor da će se, ako zabranimo uvoz u BiH, nama zabraniti izvoz. Međutim, BiH izvozi 1, a uvozi 4 KM, pa se pitam hoće li institucije BiH dozvoliti da zbog te marke uništimo domaću proizvodnju, koja se ljulja na staklenim nogama – ističe Glibanović.