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PREDSJEDNIK HDZ-A BIH

Čović: U Mostaru osnovati novu kompaniju za Južnu interkonekciju

Primarni cilj je definirati kompaniju koju bismo formirali kao asocijaciju kompanija iz javnog sektora u Republici Hrvatskoj i BiH, rekao je

Dragan Čović. Mateo Marinović/FENA

M. Až.

12.1.2026

Dragan Čović je za HRT govorio o Južnoj interkonekciji i sastancima koji su danas održani u Sarajevu, te poručio da je primarni cilj formiranje nove kompanije koja bi nastala "asocijacijom" kompanija iz javnog sektora Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

- Primarni cilj je definirati kompaniju koju bismo formirali kao asocijaciju kompanija iz javnog sektora u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine, koja bi bila nosilac projekta Južne interkonekcije sa sjedištem u Mostaru, a zatim paralelno raditi i na drugim projektima - rekao je Čović.

Dodao je da mu je drago što su aktivnosti pokrenute te naglasio da je strateški interes da američki partneri započnu realizaciju ovog projekta.

Podsjeća se da se Čović od samog početka protivio tome da BH-Gas vodi projekat izgradnje Južne interkonekcije, kako je to predviđeno zakonom usvojenim krajem 2024. godine.

Krajem prošle godine intenzivirani su sastanci i pritisci iz Sjedinjenih Američkih Država, a prema navodima političara iz Bosne i Hercegovine, trenutni plan podrazumijeva da projekat realizuju američke kompanije koje bi dobile koncesiju, što bi zahtijevalo i izmjene pojedinih zakonskih odredbi.

# HDZ BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
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