U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Američki biznismeni u BiH

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Američki biznismeni u BiH.

Otpravnik poslova SAD Džon Ginkel u Sarajevu je jučer poželio dobrodošlicu predsjedniku kompanije „AAFS Infrastructure and Energy“ Džozefu Flinu i potpredsjedniku Džesiju Binalu.

Kako su naveli iz Ambasade SAD u Sarajevu, tokom boravka u Bosni i Hercegovini razgovarat će s domaćim liderima o ulozi američkog kapitala i resursa u razvoju i upravljanju plinovodom Južna interkonekcija.

Imam Ismet ef. Purdić koji je napadnut u Melburnu ispričao za "Dnevni avaz" šta se desilo. Otrkio da su još u šoku te da su napadnuti jer mu je supruga pokrivena.

Podaci koje je objavio Donald Tramp pokazali: Gotovo trećina bh. kućanstava u Americi na socijali.

Čitajte o venecuelanskim vezama s Balkanom te kako mreže povezane s BiH rukovode rutama kokaina.

Istražili smo koja su najpovoljnija skijališta u Bosni i Hercegovini.

Dvije i po godine prošle i još se ne nazire kraj, suđenje za lažne kovid-potvrde još traje.

Razgovarali smo s prim. dr. Senadom Zukanovićem o tome kakve posljedice može ostaviti pad na ledu. Upozorava da pad na ledu može napraviti invalida.

Posljednje padavine izazvale nove probleme: Prokišnjava krov u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Donosimo detalje s nastavka suđenja optuženom za ubistvo Ines Žmiro: Đenan Đozlić plakao u sudnici.

Kreću pripreme za projekt vrijedan 91 milion eura: Korak ka tenderu za cestu Foča - Hum.

Na stranama sarajevskog kantona čitajte o međusobnim optužbama Pandurevića i Džihanića i ko je ostavio 600 domaćinstava na minusima bez grijanja.

Više od 500 ubijenih, Vašington i Teheran razmjenjuju prijetnje. Više o protestima u Iranu čitajte na stranama globusa.

Donosimo i detalje nove optužnice protiv Amira Pašića Faće.

Razgovarali smo i sa glumcem Nusmirom Muharemovićem o komediji "Državni lopov" koja ne prestaje puniti pozorišne sale.

Čitajte i o dodjeli nagrada Zlatni globus.

Na sportskim stranama donosimo analizu El Klasika koji se igrao u Džedi.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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