Mljekari u RS postigli djelimičan dogovor s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede

Predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske saopštili su da je, nakon mirne vožnje traktorima održane u osam opština i gradova u RS, jučer održan sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS (MPŠV). Tema sastanka Kako je navedeno, jedna od ključnih tema sastanka odnosila se na viškove mlijeka, a iz Ministarstva je najavljeno da će u narednim danima biti organizovan sastanak sa otkupljivačima mlijeka, uz učešće predstavnika mljekara, s ciljem raspoređivanja viškova između otkupljivača u RS. Podsjećamo, proizvođači mlijeka u RS su prije sedam dana mirno protestovali zbog, kako tvrde, loših uslova u proizvodnji i otkupu mlijeka, a kap koja je prelila čašu je to što je od ove godine najveći otkupljivač mlijeka u Bosni i Hercegovini, Mlijekoprodukt doo Кozarska Dubica, smanjio otkupne količine za najmanje 10 posto, a otkupne cijene za 0,05 КM.

Mljekari RS su poslali zahtjeve Ministarstvu, a jedna od ključnih je da se poveća premija na 0,33 KM sa 0,28 KM po litru. - Danas je zaključeno da će se tražiti rješenje za povećanje podsticaja na 0,33 KM po litru, kroz preraspodjelu postojećih budžetskih sredstava, uključujući smanjenje pojedinih izdvajanja i ukidanje podrške za uvoz junica. U Ministarstvu su izrazili spremnost da dodatno podrže male proizvođače - kažu proizvođači mlijeka. Zahtjev za uvođenje regresiranog dizel goriva po grlu nije prihvaćen, dok je u vezi sa obaveznim veterinarskim mjerama istaknuta mogućnost djelimične refundacije troškova. Predloženo je i uključivanje lokalnih zajednica u finansiranje ovih mjera, po uzoru na opštine i gradove koji već u potpunosti pokrivaju te troškove za svoje mljekare.

Na sastanku je razgovarano i o podršci po muznom grlu, pri čemu je najavljeno da će se u budućnosti prihvatati odnos od 0,7 teladi po kravi. Dio osnovanih žalbi za 2025. godinu biće uvažen, tako da isplate po ovom osnovu neće biti umanjene. Hitan dopis - U Ministarstvu očekuju da će ukupna sredstva za podsticaj po grlu iznositi oko 8,8 miliona KM, odnosno da će ostati na približno istom nivou - navode mljekari. Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu je dogovoreno da nadležni u ovom resoru Vlade RS obezbijede sistem savjetodavne podrške za provođenje Pravilnika o posebnim uslovima za objekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, kako bi se ojačala prerada na gazdinstvima i omogućilo malim proizvođačima da ispune higijensko-zdravstvene uslove za plasman mliječnih proizvoda u trgovačke lance. Iz Ministarstva je najavljeno i da će Inspektoratu RS biti upućen hitan dopis u vezi s deklarisanjem proizvoda, s posebnim fokusom na proizvode koji se deklarišu kao mliječni, a sadrže biljna ulja. Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnosti sušenja mlijeka. U Udruženju mljekara RS navode i da su prihvaćeni zahtjevi koji se odnose na hitno pokretanje procedure za usvajanje propisa, po uzoru na Srbiju, kojima bi se jasno označavali proizvodi koji se “lažno predstavljaju kao mliječni”.