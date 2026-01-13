Mljekari u RS postigli djelimičan dogovor s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede

Predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske saopštili su da je, nakon mirne vožnje traktorima održane u osam opština i gradova u RS, jučer održan sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS (MPŠV).
Tema sastanka
Kako je navedeno, jedna od ključnih tema sastanka odnosila se na viškove mlijeka, a iz Ministarstva je najavljeno da će u narednim danima biti organizovan sastanak sa otkupljivačima mlijeka, uz učešće predstavnika mljekara, s ciljem raspoređivanja viškova između otkupljivača u RS.
Podsjećamo, proizvođači mlijeka u RS su prije sedam dana mirno protestovali zbog, kako tvrde, loših uslova u proizvodnji i otkupu mlijeka, a kap koja je prelila čašu je to što je od ove godine najveći otkupljivač mlijeka u Bosni i Hercegovini, Mlijekoprodukt doo Кozarska Dubica, smanjio otkupne količine za najmanje 10 posto, a otkupne cijene za 0,05 КM.
Mljekari RS su poslali zahtjeve Ministarstvu, a jedna od ključnih je da se poveća premija na 0,33 KM sa 0,28 KM po litru.
- Danas je zaključeno da će se tražiti rješenje za povećanje podsticaja na 0,33 KM po litru, kroz preraspodjelu postojećih budžetskih sredstava, uključujući smanjenje pojedinih izdvajanja i ukidanje podrške za uvoz junica. U Ministarstvu su izrazili spremnost da dodatno podrže male proizvođače - kažu proizvođači mlijeka.
Zahtjev za uvođenje regresiranog dizel goriva po grlu nije prihvaćen, dok je u vezi sa obaveznim veterinarskim mjerama istaknuta mogućnost djelimične refundacije troškova. Predloženo je i uključivanje lokalnih zajednica u finansiranje ovih mjera, po uzoru na opštine i gradove koji već u potpunosti pokrivaju te troškove za svoje mljekare.
Na sastanku je razgovarano i o podršci po muznom grlu, pri čemu je najavljeno da će se u budućnosti prihvatati odnos od 0,7 teladi po kravi. Dio osnovanih žalbi za 2025. godinu biće uvažen, tako da isplate po ovom osnovu neće biti umanjene.
Hitan dopis
- U Ministarstvu očekuju da će ukupna sredstva za podsticaj po grlu iznositi oko 8,8 miliona KM, odnosno da će ostati na približno istom nivou - navode mljekari.
Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu je dogovoreno da nadležni u ovom resoru Vlade RS obezbijede sistem savjetodavne podrške za provođenje Pravilnika o posebnim uslovima za objekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, kako bi se ojačala prerada na gazdinstvima i omogućilo malim proizvođačima da ispune higijensko-zdravstvene uslove za plasman mliječnih proizvoda u trgovačke lance.
Iz Ministarstva je najavljeno i da će Inspektoratu RS biti upućen hitan dopis u vezi s deklarisanjem proizvoda, s posebnim fokusom na proizvode koji se deklarišu kao mliječni, a sadrže biljna ulja. Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnosti sušenja mlijeka.
U Udruženju mljekara RS navode i da su prihvaćeni zahtjevi koji se odnose na hitno pokretanje procedure za usvajanje propisa, po uzoru na Srbiju, kojima bi se jasno označavali proizvodi koji se “lažno predstavljaju kao mliječni”.
Dogovoreno je da novi sastanak bude održan početkom februara.