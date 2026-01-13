Vozite oprezno: Poledica na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima

U višim planinskim predjelima i jutros upozoravamo na ugaženi snijeg ili led na kolovozu i savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, poručuju iz BIHAMK-a.

Također, poledica je moguća i na mostovima, vijaduktima, kao i prilazima tunelima.

Meteorolozi su od danas najavili porast temperatura, što će ubrzati topljenje snijega, a samim tim i povećati opasnost čestih odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Izbjegavajte rizična preticanja

Skrećemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni prilikom kretanja, kažu iz BIHAMK-a. Vozači držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vodite računa u urbanim sredinama na pješake koji se kreću cestom, zbog snijegom i ledom prekrivenih trotoara.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Livno-Šuica i Tuzla-Kalesija.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.