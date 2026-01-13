Blanuša: Ostajem pri kandidaturi za predsjednika RS, želim snažan rezultat u Laktašima

Ima li opozicioni blok u Republici Srpskoj snagu pobjedničkog odgovora na ponovljenim izborima na 136 mjesta u RS-u? Gdje želi da pobijedi?

Kuda ide SDS, kako pomiriti opoziciju i hoće li mjesto kandidata za predsjednika RS-a u oktobru ove godine prepustiti Drašku Stanivukoviću?

Na sve za Mrežu odgovara Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, piše Federalna.ba.

Govoreći o ponovljenim prijevremenim izborima koji će se održati 8. februara na 136 biračkih mjesta u RS-u, Blanuša tvrdi da opozicija na izborima nije imala realne mehanizme da spriječi manipulacije.

Prema njegovim riječima, prijevremeni izbori imali su posebna ograničenja.

- Politički subjekti koji su imali kandidata mogli su imati samo jednog posmatrača. Imali smo i po jednog člana biračkog odbora, ali u sredinama gdje je organizovan izborni inženjering, posebno u Doboju, Zvorniku i Laktašima, to nije bilo dovoljno - rekao je Blanuša.

Dodaje da su u tim odborima ostali članovi formalno trebali biti nezavisni, ali da su u praksi bili povezani sa SNSD-om.

- Naš član biračkog odbora nije imao mogućnost da tokom identifikacije birača provjeri da li je osoba koja glasa zaista ona koja se potpisala u birački spisak. U takvim uslovima biračka volja se nije mogla zaštititi.“

Izborna trka: "Optimista sam, vidjet ćemo krajnji rezultat"

Iako iz SNSD-a poručuju da imaju veliku prednost, Blanuša izbjegava precizne prognoze, ali ne skriva optimizam.

- Na početku izbora mnogi su me smatrali potpunim autsajderom. Međutim, pokazalo se da to baš i nije tako. Ja sam optimista i vidjet ćemo na kraju kakav će biti ishod.“

Odnosi sa Srbijom: institucionalna, a ne lična saradnja

Komentarišući susrete zvaničnika SNSD-a sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Blanuša ističe da SDS zagovara isključivo institucionalne odnose.

- Zalažem se za dobru saradnju institucija Republike Srpske sa institucijama Srbije, u okviru specijalnih i paralelnih veza – ekonomski, kulturno, sportski. Ono što se dešavalo u Trebinju vidim kao dio institucionalne saradnje, a ne ličnih odnosa političara.“

"Laktaši bi bili simbolična pobjeda"

Na pitanje gdje bi mu pobjeda imala poseban značaj, Blanuša izdvaja Laktaše.

- „Volio bih da ostvarimo dobar rezultat u Laktašima. To se uvijek smatra bastionom SNSD-a i sredinom iz koje je ta stranka izrasla.“

9. januar i Ustavni sud: "To je rođenje Republike Srpske"

Govoreći o obilježavanju neustavnog 9. januara, Blanuša kaže da taj datum za njega ima historijsko značenje, ali smatra da se pitanje može riješiti u okviru ustavnog poretka.

- Deveti januar je dan kada je 1992. formirana Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Prema mom mišljenju, nijedan drugi dan ne može se obilježavati kao Dan Republike Srpske.“

Ističe da postoji prostor za kompromis.

- Moguće je imati Dan Republike Srpske 9. januara, a da to bude u skladu sa Ustavom BiH. To su stvari koje se mogu riješiti.“

Napuštanje ceremonije: "SNSD-ov lider nema institucionalni osnov da govori"

Blanuša je napustio ceremoniju otvaranja centralnog spomenika poginulim borcima u Banjoj Luci u trenutku kada se obratio predsjednik SNSD-a.

- Bio sam prisutan gotovo sve vrijeme, ali sam otišao kada je govorio predsjednik SNSD-a. On nema nikakvu institucionalnu funkciju da bi govorio na toj ceremoniji. Ako on govori, onda su trebali govoriti i predsjednici svih drugih stranaka.“

"Cilj je politički odlazak Dodika"

Govoreći o budućnosti SNSD-a, Blanuša smatra da je ta stranka neraskidivo vezana za Milorada Dodika.

- Veza SNSD-a i Dodika je izuzetno jaka. Ako Dodik ode, politička snaga SNSD-a sigurno će biti manja.“

Dodaje da su promjene cilj opozicije.

- Naš cilj je da započnu promjene sada, a da do konačne promjene vlasti dođe na općim izborima 2026. godine.“

Unutarstranačka stabilizacija SDS-a

Blanuša tvrdi da su unutarstranačke tenzije u SDS-u znatno smanjene.