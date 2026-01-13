Predsjedništvo BiH podržalo Fortin prijedlog o digitalizaciji tovarnih listova

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Dodatnom protokolu uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni cestovni prijevoz tereta (CMR) o elektronskom tovarnom listu, čime se otvara put ka punoj digitalizaciji jednog od ključnih dokumenata u međunarodnom cestovnom prometu.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, pristupanjem ovom Protokolu Bosna i Hercegovina uvodi mogućnost korištenja elektronskog tovarnog lista (e-CMR), koji ima istu pravnu snagu kao papirni dokument. Ovaj sistem omogućava bržu obradu dokumenata i manje administrativne troškove, a u praksi za prijevoznike znači manje papirologije, brži prelazak granica i sigurnije upravljanje transportnom dokumentacijom u međunarodnom prometu.

Odluka predstavlja važan korak u procesu digitalizacije sektora prometa, unapređenju poslovanja domaćih prijevoznika i jačanju konkurentnosti BiH u međunarodnom prometu. Nakon što Dodatni protokol potpiše ministar vanjskih poslova BiH, slijedi njegova ratifikacija u Parlamentarnoj skupštini BiH.