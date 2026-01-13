U BiH ponovo zagađen zrak: Najopasniji u Visokom, pogoršano stanje u Sarajevu

Podaci s mjernih stanica pokazuju da je jutros u Bosni i Hercegovini ponovo zabilježen visok nivo zagađenja zraka. Indeks kvaliteta zraka u Visokom dosegao je 347, u Ilijašu 299, dok je u Sarajevu izmjereno 280. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Vogošći i Kaknju, gdje indeks iznosi 256, kao i u Brodu sa 249. U Prijedoru je zabilježen indeks 230, dok je u Travniku izmjereno 215.

U Banjoj Luci indeks kvaliteta zraka iznosi 186, u Zenici 191, u Tuzli 182, u Hadžićima 173 i u Tešnju 169.

Na osnovu današnjih mjerenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, indeks kvaliteta zraka ukazuje na zagađeno do izuzetno zagađeno stanje kvaliteta zraka, zavisno od lokacije mjerenja. Na mjernim lokacijama Vijećnica, Bjelave i Hadžići evidentiran je zagađen kvalitet zraka, dok je na lokalitetima Ilijaš i Ilidža zabilježen vrlo zagađen kvalitet zraka.

- U odnosu na prethodne dane, aktuelna mjerenja pokazuju da je došlo do izraženog pogoršanja kvaliteta zraka na većini mjernih lokacija, uz značajan porast koncentracija zagađujućih materija, dominantno lebdećih čestica PM2.5 i PM10, kao i azot-dioksida (NO2). Zabilježene vrijednosti ukazuju na nastavak nepovoljnih epizoda zagađenja, bez znakova stabilizacije - saopćili su iz Zavoda.

Na mjernim stanicama Saraj Polje, Otoka i Vogošća evidentiran je izuzetno zagađen kvalitet zraka.

U uslovima zagađenog zraka, osjetljivoj populaciji (djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici) preporučuje se smanjenje boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom.

Radnicima na otvorenom, zbog dužine izloženosti zagađujućim materijama u zraku, preporučuje se ograničavanje intenzivnih aktivnosti i korištenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima FFP2/FFP3.

Vrijednost indeksa kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.