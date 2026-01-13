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ZAMJENIK MINISTRA

Brkić: Ne postoji osoba koja Amerikancima može reći "ne", tražimo partnere koji su spremni za izmjene Ustava i Izbornog zakona

Pitali su ga koliko Bošnjaka i Srba ima u javnim preduzećima na području Hercegovine, a on je kazao da je to vjerovatno proporcionalno broju Hrvata u BH Telecomu i da se o tome može razgovarati

Josip Brkić. BHRT

S. S.

13.1.2026

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić (HDZ BiH) u jutarnjem programu BHRT-a kazao je da je politički cilj njegove stranke stabilna BiH, EU, NATO i država u kojoj je hrvatski narod kao konstituvni jednakopravan.

- Podsjetit ću na "Mostarski sporazum", gdje smo otkočili izbore u Mostaru i precizno sa SDA dogovorili vremensku liniju izmjene Izbornog zakona. Tada je rečeno od čelnika SDA da on nikada nije mislio ispuniti taj dio Mostarskog sporazuma. Tragamo za partnerima koji su spremni na izmjene Ustava, izmjene Izbornog zakona. Nećemo odustati od Izbornog zakona, jer hrvatskom narodu trebaju legitimni predstavnici - istakao je.

Predstavnici američke kompanije koja ima ambiciju da gradi Južnu interkonekciju su stigli u Sarajevo, pa je Brkić prokomentirao i ovaj projekat.

- Mi želimo da se izgradi Južna interkonekcija, vjerujem i da odgovorna opozicija želi da se odmakne od ruskog plina. Način na koji će to biti je malo drugačijeg viđenja kako da se implementira. Temeljno je da vizija izgradnje jeste da imamo partnera iz SAD koji će izgraditi Južnu interkonekciju. Nisam vidio da je BH-Gas taj koji će implementirati taj projekat. Rekao bih da je jedina sigurnost, u kontekstu ukoliko se bude davala koncesija nekom preduzeću, da neće biti u toj jednadžbi - poručio je.

Govoreći o BH Gasu, poručio je da je porazno jedno produzeće koje je u vlasništvu Federacije BiH nema niti jednog zaposlenog Hrvata ni na jednom nivou.

- Bez obzira da li će BH Gas imati utjecaj ili bilo kakvu ulogu u Južnoj interkonekciji, to preduzeće mora pripadati svima koji žive u FBiH. Zalažem se da tu ima zaposlenih Hrvata, Srba i onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi - naveo je.

Pitali su ga koliko Bošnjaka i Srba ima u javnim preduzećima na području Hercegovine, a on je kazao da je to vjerovatno proporcionalno broju Hrvata u BH Telecomu i da se o tome može razgovarati.

Brkić je poručio da ne poznaje nekoga ko bi mogao reći "ne" Amerikancima.

- Ne prepoznajem i ne poznajem u BiH. Nije pitanje da li reći "ne". Niko nije rekao "ne" nego način na koji se to treba implementirati. Ova američka administracija drugačija od prethodne i jasno artikuliraju šta je interes SAD te imaju drugačiju politiku prema BiH - zaključio je.

# JOSIP BRKIĆ
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
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