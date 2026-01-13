Brkić: Ne postoji osoba koja Amerikancima može reći "ne", tražimo partnere koji su spremni za izmjene Ustava i Izbornog zakona

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić (HDZ BiH) u jutarnjem programu BHRT-a kazao je da je politički cilj njegove stranke stabilna BiH, EU, NATO i država u kojoj je hrvatski narod kao konstituvni jednakopravan.

- Podsjetit ću na "Mostarski sporazum", gdje smo otkočili izbore u Mostaru i precizno sa SDA dogovorili vremensku liniju izmjene Izbornog zakona. Tada je rečeno od čelnika SDA da on nikada nije mislio ispuniti taj dio Mostarskog sporazuma. Tragamo za partnerima koji su spremni na izmjene Ustava, izmjene Izbornog zakona. Nećemo odustati od Izbornog zakona, jer hrvatskom narodu trebaju legitimni predstavnici - istakao je.

Predstavnici američke kompanije koja ima ambiciju da gradi Južnu interkonekciju su stigli u Sarajevo, pa je Brkić prokomentirao i ovaj projekat.

- Mi želimo da se izgradi Južna interkonekcija, vjerujem i da odgovorna opozicija želi da se odmakne od ruskog plina. Način na koji će to biti je malo drugačijeg viđenja kako da se implementira. Temeljno je da vizija izgradnje jeste da imamo partnera iz SAD koji će izgraditi Južnu interkonekciju. Nisam vidio da je BH-Gas taj koji će implementirati taj projekat. Rekao bih da je jedina sigurnost, u kontekstu ukoliko se bude davala koncesija nekom preduzeću, da neće biti u toj jednadžbi - poručio je.