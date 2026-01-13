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DODATNE ZALIHE

Povećana potražnja za peletom, trenutna cijena 690 KM po toni

Svoje zimske potrebe za ogrijevom brojni su građani ravnali po onim zalihama koje su imali i potrošili u protekle dvije zime, ističe Helać

Povećana potražnja za peletom. FENA

FENA

13.1.2026

Povećana potražnja za ogrijevom, uključujući pelet, u ovom zimskom periodu rezultat je iznenadno oštre zime i obilnih padavina. Mnogi građani prilikom nabavke ogrijeva za zimsku sezonu ravnali su se po onim zalihama koje su imali i potrošili u protekle dvije zime, pa su sada primorani potražiti dodatne zalihe ogrijeva.

Iz kompanije Drvosječa, koja ima prodajna predstavništva širom BiH, kažu da je količinski gledano najveća potražnja za ogrijevom u ljetnim mjesecima (od juna do septembra), kada većina građana i nabavlja ogrijev pa samim tim i pelet. Upravo u tim mjesecima je, a zbog olakšanih uslova rada u šumama i veće dostupnosti sirovine u drvnoj industriji, dosta niža cijena svih vrsta ogrijeva jer su troškovi proizvodnje niži. Međutim, dolaskom jeseni i zime situacija se mijenja. Otežani uslovi rada u šumama, pad temperature i obilne padavine dovode do smanjenja dostupnosti sirovine, što uzrokuje rast cijena.

- Potražnja u ovom periodu nije na nivou one potražnje koja je naprimjer bila u ljetnim mjesecima 2025. godine, ali ako to stavimo u odnos sa dostupnom količinom u ovom momentu – potražnja je itekako povećana. Trenutno je na tržištu dostupna veoma mala količina peleta, a pojedini proizvođači su privremeno obustavili proizvodnju do marta zbog nedostatka sirovine. Oni koji i dalje rade smanjili su obim proizvodnje, pa naprimjer umjesto u tri smjene, sada rade u dvije. Svoje zimske potrebe za ogrijevom brojni su građani ravnali po onim zalihama koje su imali i potrošili u protekle dvije zime koje nisu bile oštre niti blizu ovoj zimi. S obzirom da su još moguće padavine i pad temperatura, vjerujemo i spremno dočekujemo nastavak povećane potražnje i u narednom periodu sve do proljeća - rekao je Feni predstavnik kompanije Drvosječa Sarajevo Muhamed Helać.

Trenutna cijena peleta, kako je dodao, iznosi 690 KM po toni. Ova kompanija, koja posluje već 22 godine, ima peleta i svih drugih vrsta ogrijeva na stanju u svojim prodajnim mjestima širom BiH, a to su gradovi Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Banja Luka, Bihać i Doboj.

Građanima se savjetuje da kupovinu obavljaju kod registrovanih trgovaca uz fiskalni račun, jer kupovina "na crno" podržava sivu ekonomiju i dugoročno šteti tržištu.

- Bitno je napomenuti da se cijena peleta trenutno slobodno formira na tržištu sobzirom na to da je odluka Vlade FBiH o ograničenju cijene prestala da važi 31. decembra 2025. godine - dodao je Helać.

Pelet koji se plasira na tržište, po njegovim riječima, mora zadovoljiti minimalnu klasu kvaliteta A2, prema Zakonu o zaštiti zraka FBiH. Parametri za klasu A2 uključuju ogrjevnu vrijednost od najmanje 4,6 kWh/kg, vlagu do deset posto, mehaničku čvrstoću od 98 posto i sadržaj pepela do 0,70 posto.

Građanima se još savjetuje da prilikom kupovine traže FSC certifikat, koji garantuje kvalitetnu sirovinu i ekološki prihvatljiv proizvod.

# ZENICA
# ZIMSKA SEZONA
# SARAJEVO
# ZALIHE
# MOSTAR
# TUZLA
# DRVOSJEČA
# PELET
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