Islamska zajednica u BiH osudila napad na imama u Australiji: Vjerskoj mržnji se ne smije dati prostora

Povodom napada na imama u Australiji, Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdao je saopćenje u kojem je osudilo ovaj incident, poručivši da se vjerskoj mržnji ne smije dati prostora.

– U subotu navečer u Australiji su napadnuti imam Ismet Purdić i njegova supruga, oboje porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Napadnuti su samo zato što su muslimani. Naime, supruga je nosila hidžab, kao istaknuto obilježje svoje pripadnosti islamu. Iako su se nalazili u automobilu, troje mladih Australijanaca ih je presrelo i krenulo da ih napadne. Srećom, naišli su i neki prolaznici, čime su izbjegnute veće posljedice – podsjetili su iz Ureda za odnose s javnošću.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje ovaj kukavički čin indoktriniranih mladih ljudi zadojenih mržnjom i izražava nadu da će oni biti primjereno sankcionirani, te da ne odražavaju volju i stajalište većine Australijanaca.

– Ipak, čin je po sebi zabrinjavajuć, jer može biti vjerodostojan izraz rastućeg nasilja motiviranog vjerskom mržnjom – kako u Australiji, tako i drugdje u svijetu – naročito prema muslimanima – navodi se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH.