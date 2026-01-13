Ovo su rezultati izbora iz 2022. godine na biračkim mjestima na kojima će se ponavljati izbori: Ako budu isti, evo ko će slaviti

Ponovljeni izbori za predsjednika RS na 135 biračkih mjesta širom RS i na jednom u Brčko Distriktu bit će održani 8. februara. Napravili smo komparaciju rezultata izbora na ovim biračkim mjestima 2022. godine kada su borbu vodili Milorad Dodik i Jelena Trivić te napravili hipotetički rezultat izbora ukoliko bi se ti rezultati ponovili na način da svi glasovi Dodika odu kandidatu SNSD-a Siniši Karanu, a svi glasovi Trivić završe kao glasovi opozicionog kandidata Branka Blanuše.

Ono što treba naglasiti je da se dešavalo da su se neka biračka mjesta u međuvremenu spajala ili razdvajala, tako da nije riječ o potpunosti o identičnim biračkim mjestima. Također, bitan faktor je bio to što su Bošnjaci 2022. godine imali priliku da glasaju za potpredsjednika RS iz reda bošnjačkog naroda, dok to sada neće imati priliku.

Također, bitno je i to da je i opozicija tada govorila o velikoj krađi na izborima, pogotovo u Doboju i Zvorniku, no tada nije došlo do njihovog ponavljanja.