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KOMPARACIJA

Ovo su rezultati izbora iz 2022. godine na biračkim mjestima na kojima će se ponavljati izbori: Ako budu isti, evo ko će slaviti

Nakon poništavanja izbora na ovim biračkim mjestima Branko Blanuša ima prednost od 6.245 glasova u odnosu na Sinišu Karana,

Siniša Karan i Branko Blanuša. Dejan Rakita / PIXSELL

Piše: Sedin Spahic

13.1.2026

Ponovljeni izbori za predsjednika RS na 135 biračkih mjesta širom RS i na jednom u Brčko Distriktu bit će održani 8. februara. Napravili smo komparaciju rezultata izbora na ovim biračkim mjestima 2022. godine kada su borbu vodili Milorad Dodik i Jelena Trivić te napravili hipotetički rezultat izbora ukoliko bi se ti rezultati ponovili na način da svi glasovi Dodika odu kandidatu SNSD-a Siniši Karanu, a svi glasovi Trivić završe kao glasovi opozicionog kandidata Branka Blanuše.

Ono što treba naglasiti je da se dešavalo da su se neka biračka mjesta u međuvremenu spajala ili razdvajala, tako da nije riječ o potpunosti o identičnim biračkim mjestima. Također, bitan faktor je bio to što su Bošnjaci 2022. godine imali priliku da glasaju za potpredsjednika RS iz reda bošnjačkog naroda, dok to sada neće imati priliku.

Također, bitno je i to da je i opozicija tada govorila o velikoj krađi na izborima, pogotovo u Doboju i Zvorniku, no tada nije došlo do njihovog ponavljanja.

Na biračkim mjesta na kojima će biti ponovljeni izbori Milorad Dodik je imao sljedeći broj glasova: 231, 282, 263, 287, 246, 179, 216, 187, 295, 276, 436, 254, 312, 264, 254, 145, 318, 126, 214, 233, 212, 186, 299, 170, 295, 232, 44, 79, 361, 144, 136, 228, 208, 336, 336, 310, 311, 193, 165, 204, 185, 399, 63, 120, 363, 130, 237, 191, 240, 91, 171, 222, 209, 162, 204, 229, 200, 166, 247, 258, 310, 211, 253, 185, 178, 189, 189, 268, 182, 211, 194, 92, 194, 324, 269, 301, 139, 186, 297, 251, 280, 205, 197, 283, 401, 489, 61, 80, 193, 165, 222, 376, 322, 302, 308, 227, 231, 101, 227, 48, 195, 276, 175, 233, 225, 264, 110, 125, 182, 234, 165, 96, 48, 61, 129, 239, 201, 143, 142, 199, 72, 207, 231, 133, 103, 63, 188, 38, 135, 86, 260, 46, 51, 218, 63.

U zbiru je nila riječ o 28.031 glasu za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Jelena Trivić je na većini ovih biračkih mjesta bila u zaostatku u odnosu na Dodika, a imala je broj glasova kako slijedi: 178, 127, 203, 181, 245, 159, 160, 152, 154, 81, 95, 129, 239, 94, 52, 126, 153, 111, 198, 205, 132, 173, 189, 156, 176, 186, 52, 112, 259, 114, 183, 120, 99, 145, 239, 204, 161, 121, 130, 124, 110, 131, 53, 53, 149, 59, 43, 86, 31, 31, 21, 96, 136, 45, 8, 75, 46, 73, 70, 61, 82, 162, 202, 154, 173, 144, 132, 218, 164, 167, 191, 58, 131, 120, 193, 218, 135, 159, 132, 335, 186, 181, 145, 161, 159, 143, 38, 38, 77, 78, 77, 139, 94, 44, 98, 115, 53, 46, 269, 55, 91, 213, 50, 55, 86, 105, 20, 102, 93, 172, 121, 54, 85, 123, 120, 125, 25, 25, 44, 89, 30, 144, 157, 87, 90, 24, 116, 34, 69, 109, 94, 36, 33, 166, 56.

U zbiru Jelena Trivić je dobila 16.003 glasa na ovim biračkim mjestima. Dakle, Dodik je imao 12.028 glasova više od Trivić, dok je Siniša Karan prije ponavljanja imao čak 15.822 glasa više od Branka Blanuše, što je sada irelevantno.

Nakon poništavanja izbora na ovim biračkim mjestima Branko Blanuša ima prednost od 6.245 glasova u odnosu na Sinišu Karana, pa preslikavanje rezultata izbora iz 2022. godine ne bi išlo u prilog opozicionog kandidata.

# SINIŠA KARAN
# IZBORI 2025
# BRANKO BLANUŠA
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