Ovo su rezultati izbora iz 2022. godine na biračkim mjestima na kojima će se ponavljati izbori: Ako budu isti, evo ko će slaviti

Na biračkim mjesta na kojima će biti ponovljeni izbori Milorad Dodik je imao sljedeći broj glasova: 231, 282, 263, 287, 246, 179, 216, 187, 295, 276, 436, 254, 312, 264, 254, 145, 318, 126, 214, 233, 212, 186, 299, 170, 295, 232, 44, 79, 361, 144, 136, 228, 208, 336, 336, 310, 311, 193, 165, 204, 185, 399, 63, 120, 363, 130, 237, 191, 240, 91, 171, 222, 209, 162, 204, 229, 200, 166, 247, 258, 310, 211, 253, 185, 178, 189, 189, 268, 182, 211, 194, 92, 194, 324, 269, 301, 139, 186, 297, 251, 280, 205, 197, 283, 401, 489, 61, 80, 193, 165, 222, 376, 322, 302, 308, 227, 231, 101, 227, 48, 195, 276, 175, 233, 225, 264, 110, 125, 182, 234, 165, 96, 48, 61, 129, 239, 201, 143, 142, 199, 72, 207, 231, 133, 103, 63, 188, 38, 135, 86, 260, 46, 51, 218, 63.
U zbiru je nila riječ o 28.031 glasu za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
Jelena Trivić je na većini ovih biračkih mjesta bila u zaostatku u odnosu na Dodika, a imala je broj glasova kako slijedi: 178, 127, 203, 181, 245, 159, 160, 152, 154, 81, 95, 129, 239, 94, 52, 126, 153, 111, 198, 205, 132, 173, 189, 156, 176, 186, 52, 112, 259, 114, 183, 120, 99, 145, 239, 204, 161, 121, 130, 124, 110, 131, 53, 53, 149, 59, 43, 86, 31, 31, 21, 96, 136, 45, 8, 75, 46, 73, 70, 61, 82, 162, 202, 154, 173, 144, 132, 218, 164, 167, 191, 58, 131, 120, 193, 218, 135, 159, 132, 335, 186, 181, 145, 161, 159, 143, 38, 38, 77, 78, 77, 139, 94, 44, 98, 115, 53, 46, 269, 55, 91, 213, 50, 55, 86, 105, 20, 102, 93, 172, 121, 54, 85, 123, 120, 125, 25, 25, 44, 89, 30, 144, 157, 87, 90, 24, 116, 34, 69, 109, 94, 36, 33, 166, 56.
U zbiru Jelena Trivić je dobila 16.003 glasa na ovim biračkim mjestima. Dakle, Dodik je imao 12.028 glasova više od Trivić, dok je Siniša Karan prije ponavljanja imao čak 15.822 glasa više od Branka Blanuše, što je sada irelevantno.
Nakon poništavanja izbora na ovim biračkim mjestima Branko Blanuša ima prednost od 6.245 glasova u odnosu na Sinišu Karana, pa preslikavanje rezultata izbora iz 2022. godine ne bi išlo u prilog opozicionog kandidata.