Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASILI SE

Sindikat policije razočaran djelovanjem Miokovića: Predloženi zakon služi ličnim interesima

Vjerujemo da g. Mioković odlično zna da rješenja koja su ponuđena u Prijedlogu zakona nisu sistemska, kaže Hadžiabdić

Dragan Mioković. Fena

A. O.

13.1.2026

Predsjednik Unije samostalnih sindikata policije FBiH Mirza Hadžiabdić izjavio je da nakon više dopisa koje su uputili predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Draganu Miokoviću, u kojima su tražili prisustvo kako sjednici Parlamenta, tako i sjednici Komisije za sigurnost, kad se na istim bude razmatrao Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBIH, a imajući u vidu da Mioković predsjedava i Komisijom za sigurnost, ovom prilikom izrazili su duboko razočarenje postupkom predsjedavajućeg, koji, kako navodi Hadžiabdić, nije uputio poziv za sjednicu niti jednom reprezentativnom sindikatu, što u suštini govori o tome da se svrstao među one koji ne poštuju socijalni dijalog.

- Vjerujemo da g. Mioković odlično zna da rješenja koja su ponuđena u Prijedlogu zakona nisu sistemska, već služe ličnim interesima, pa je iz tog razloga, uvažavajući činjenicu da je penziju ostvario radeći u organima unutrašnjih poslova, dodatno poražavajuće da se svrstao među one koji podržavaju lične, a ne interese službe i javne sigurnosti.

Reprezentativni sindikati, uključujući Uniju samostalnih sindikata policije FBIH, će nastaviti sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako ovakav prijedlog zakona kakav je sada predložen ne bi bio usvojen u Parlamentu FBiH, i ovom prilikom apelujemo na članove Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i na zastupnike oba doma Parlamenta, da ne podrže katastrofalan Prijedlog zakona koji je protiv interesa policijske službe i javne sigurnosti građana i njihove imovine - rekao je Hadžiabdić.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# MIRZA HADŽIABDIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.