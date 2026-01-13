Sindikat policije razočaran djelovanjem Miokovića: Predloženi zakon služi ličnim interesima

Predsjednik Unije samostalnih sindikata policije FBiH Mirza Hadžiabdić izjavio je da nakon više dopisa koje su uputili predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Draganu Miokoviću, u kojima su tražili prisustvo kako sjednici Parlamenta, tako i sjednici Komisije za sigurnost, kad se na istim bude razmatrao Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBIH, a imajući u vidu da Mioković predsjedava i Komisijom za sigurnost, ovom prilikom izrazili su duboko razočarenje postupkom predsjedavajućeg, koji, kako navodi Hadžiabdić, nije uputio poziv za sjednicu niti jednom reprezentativnom sindikatu, što u suštini govori o tome da se svrstao među one koji ne poštuju socijalni dijalog.

- Vjerujemo da g. Mioković odlično zna da rješenja koja su ponuđena u Prijedlogu zakona nisu sistemska, već služe ličnim interesima, pa je iz tog razloga, uvažavajući činjenicu da je penziju ostvario radeći u organima unutrašnjih poslova, dodatno poražavajuće da se svrstao među one koji podržavaju lične, a ne interese službe i javne sigurnosti.

Reprezentativni sindikati, uključujući Uniju samostalnih sindikata policije FBIH, će nastaviti sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako ovakav prijedlog zakona kakav je sada predložen ne bi bio usvojen u Parlamentu FBiH, i ovom prilikom apelujemo na članove Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i na zastupnike oba doma Parlamenta, da ne podrže katastrofalan Prijedlog zakona koji je protiv interesa policijske službe i javne sigurnosti građana i njihove imovine - rekao je Hadžiabdić.