Čović s predstavnicima američke kompanije: Implementacija Južne interkonekcije ključni prioritet

Sastanku su prisustvovali i predstavnici kompanije koja je izrazila interes za izgradnju Južne interkonekcije tvrtke AAFS Infrastructure and Energy Džozefom Flinom i Džesijem Binnalom.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović održao je u danas u Sarajevu sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom.

Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Predstavničkom domu PSBiH Darijana Filipović.

Dužnosnici su na sastanku razgovarali o aktuelnim prilikama u BiH, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje energetske diverzifikacije Bosne i Hercegovine, te daljnje i dugoročno ojačavanje američkih investicija u BiH.

- Istaknuta je važnost postizanja ključnih iskoraka u energetskom sektoru u najskorijem roku, zadovoljavajući pritom najviše standarde, te, kako je istaknuo zamjenik predsjedatelja Čović, prava i potrebe hrvatskoga naroda, odnosno sva tri konstitutivna naroda u BiH. Implementacija Južne plinske interkonekcije kao strateškog energetskog projekta, naglašeno je, predstavlja jedan od ključnih prioriteta za razvoj prilika u BiH, naveli su iz Parlamentarne skupštine BiH.

Sastanku je prisustvovao Amer Bekan, koji je izvršni direktor Karimpol Grupe za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku, kompanije koja se bavi implementacijom i razvojem projekata u oblasti gradnje i prodaje. Nije poznata kakva je njegova uloga u ovom projektu.