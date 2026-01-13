Ismet ef. Purdić iz Melburna za "Avaz": U šoku smo, napali su nas jer je supruga pokrivena

Nakon rasističkih uvreda i fizičkog napada, koji se u subotu desio u predgrađu Melburna, Ismet ef. Purdić i njegova supruga Sabina pokušavaju se oporaviti od šoka. Najveća briga su njihovih troje djece i kako će se oni oporaviti od stresa, dok očekuju da porast islamofobije nakon terorističkog napada u decembru prošle godine ne naruši dobre odnose u državi u kojoj živi više od 70 različitih nacija, a među njima i veliki broj Bošnjaka. Slomio retrovizor Ef. Purdić za “Avaz” priča šta se desilo... - Bili smo u posjeti našim džematlijama i u predvečernjim satima smo se uključili na autocestu. Opazio sam crni Golf 6 s lijeve strane. Svira, nešto neuobičajeno pokazuje rukama i dobacuje nam da sporo idemo. Kad su vidjeli da je žena pokrivena, onda je eskaliralo – govori Purdić za "Avaz", prisjetivši se nemilog događaja.

Njegov automobil počeli su gađati limenkama, pa su krenuli za vozilom, pokušavajući da ga zaustave. Na dijelu puta zbog kolone vozila morao je stati, a napadači su nasrnuli na automobil, udarajući po njemu i otvorivši vrata. - Vidjeli su da ih žena snima i pokušali su da joj, preko mene, uzmu mobitel. Odgurnuo sam jednog i izašao iz auta. Jedan je slomio retrovizor i nogom udario u vrata. Ljudi staju, sviraju, jer ovdje je zakon takav da, ako nekog takneš, onda je to krivično djelo i odgovarat ćeš, pa se često dešava da se ljudi samo verbalno vrijeđaju. Kad sam ja prišao, jedan me udario boksom u lijevi obraz. Ostao sam na nogama. Potom prilaze ljudi, jedan Afrikanac me uzima s leđa i smiruje da ne ulazim u sukob, a trojica ljudi staju između nas i njih. Pobjegli su – priča Purdić za "Avaz".

Policija je brzo stigla, a napadači su dan poslije privedeni. U pitanju su australski državljani, od kojih je jedan bio na uvjetnoj kazni i odmah je prebačen u zatvor. Posjeta policije Purdić je zadobio povredu vilice i vrata i trpi bolove, dok ga uz izvinjenja kontaktiraju predstavnici australskih vlasti. Jučer su ga posjetili i policijski komesar i ministrica za multikulturna pitanja.

Oštećeno vozilo je najmanja šteta . Ustupljena fotografija Oštećeno vozilo je najmanja šteta . Ustupljena fotografija

Vijeće imama Viktorije i Australsko nacionalno vijeće imama cijeli događaj smatraju kriminalnim činom utemeljenom na vjerskoj i rasnoj mržnji. Purdić je imam bosanskohercegovačke islamske zajednice u džematu Noble Park, najvećem u dijaspori i Australiji. Njegova supruga Sabina Zahirović-Purdić je profesorica njemačkog jezika. To nas pogađa kao bosansku zajednicu Purdić priča da je nakon napada na članove jevrejske zajednice u Sidneju, zabilježen porast islamofobije. Važno je da je i u njegovom slučaju država osudila napad i stala u odbranu žrtve.

- Šalju pisma podrške, dolaze, mnogi su me zvali, naš ambasador će me posjetiti u srijedu. Mnogi naši ljudi iz ratom pogođene zemlje u kojoj je počinjen genocide, došli su u Australiju, tražeći mir, sigurnost i mjesto gdje će obnoviti svoj život, a onda ih ponovo neko, na osnovu vjere, nacije, pripadnosti određenoj zajednici uznemirava i ugrožava njihov mir i sigurnost. To nas pogađa kao bosansku zajednicu ovdje. Te vrijednosti moramo zaštititi za dobrobit svih, jer svako može biti napadnut – ističe Purdić za "Avaz".