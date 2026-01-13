Protest ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona: Uposlenici pravosudnih institucija traže svoja prava

Administrativno-tehničko osoblje iz pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu, održalo je danas protest ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona.

Razlog tome je jer još uvijek nije došlo do ispunjenja njihovih zahtjeva. Naime, uposlenici u pravosudnim institucijama ovog kantona već gotovo mjesec i po su u štrajku, a svi su okupljeni u Sindikatu državnih službenika i namještenika pravosuđa TK.

Sindikat od Vlade TK traži tri ključne stvari, odnosno povećanje osnovice za obračun plate u 2026. godini, uvećanje plate po osnovu posebnih uslova rada te obavezno tromjesečno usklađivanje plata s indeksom potrošačkih cijena, a što bi značilo automatsko praćenje inflacije.

- Mi smo u štrajku i ostajemo i dalje, sve dok Vlada TK ne ispuni naše zahtjeve. Naša plata je 1280 KM i to spram posla koji radimo nije ni izbliza dovoljno. Zbog štrajka su mnogi sudovi zatrpani predmetima i dosta se kasni. Vlada mora znati da smo mi motor pravosuđa, bez nas nema rješavanja predmeta u rokovima - kazao je Almir Huremović, sudski izvršilac u Općinskom sudu Tuzla.

Vlada TK nije ispunila zahtjeve ovih radnika jer njihov sindikat ne smatra reprezentativnim.

Kada je u pitanju broj članova, Nedžad Vrbić naglašava da sindikat na čijem čelu okuplja više od 220 zaposlenih u pravosuđu što je otprilike 50 posto od broja zaposlenih u pravosuđu u TK.