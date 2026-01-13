Inspekcija u Sarajevu napisala 50 kazni zbog neočišćenog snijega

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) od 9. januara do danas izdala je 50 prekršajnih naloga zbog nečišćenja snijega, u ukupnom iznosu od 32.500 KM.

Inspekcija je u ovom periodu izvršila 61 inspekcijski nadzor zbog sumnje na kršenje Zakona o komunalnoj čistoći KS, koji obuhvata uklanjanje snijega s javnih površina, čišćenje snijega i ledenica sa stambenih zgrada i drugih objekata, te stanje stabala na javnim zelenim površinama.

Riječ je o prijavama građana, ali i službenim zabilješkama komunalnih redara kantonalnih javnih preduzeća "Park“ i "Rad".

- Za 61 prijavu je pokrenut inspekcijski nadzor, od čega je sedam predmeta raspoređeno stambenoj inspekciji prema upravnicima zgrada u vezi sa uklanjanjem ledenica, 14 se odnosi na pravna lica, odnosno privredne subjekte vezano za uklanjanje snijega i ledenica, 18 na čišćenje snijega sa stajališta, šest na uklanjanje snijega s trotoara i saobraćajnica, dok se 16 predmeta odnosi na stanje stabala na javnim zelenim površinama - navode iz kantonalne inspekcije.

Naplati će 32.500 KM

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, inspektori su do sada izdali 10 rješenja upozorenja, 15 rješenja o otklanjanju nedostataka te 50 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 32.500 KM.

- Napominjemo da se radi o složenim inspekcijskim nadzorima koji se vode u skladu s pravilima vođenja upravnog postupka, te da se kontrola izvršenja donesenih rješenja provodi po službenoj dužnosti, a u slučaju nepostupanja po rješenju izdavat će se i prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS - navode iz KUIP-a.

S obzirom na potkapacitiranost KUIP-a, u kojoj trenutno na poslovima komunalnog inspektora radi samo jedan inspektor, odlukom direktora ovlaštenje za nadzor u ovoj oblasti dobilo je još osam inspektora iz drugih upravnih oblasti, što omogućava efikasnije postupanje po dostavljenim prijavama.

Sastanak s nadležnim

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS najavila je da će tokom sedmice organizovati sastanak s predstavnicima nadležnih kantonalnih ministarstava, javnih komunalnih preduzeća "Park" i "Rad", javnih prevoznika, upravitelja cesta i zgrada, te svih općina Kantona Sarajevo, u cilju iznalaženja najboljih rješenja.

- Istovremeno pozivamo predstavnike etažnih vlasnika i etažne vlasnike da prijave o uočenim nepravilnostima, koje se odnose na uklanjanje ledenica ili hitne intervencije na stambenim zgradama, u skladu sa članom 2. Instrukcije o načinu prijave i otklanjanju kvara, izvrše upravniku nadležnom za njihovu zgradu - navodi se u saopćenju KUIP-a.