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NAPLATIT ĆE 32.OOO KM

Inspekcija u Sarajevu napisala 50 kazni zbog neočišćenog snijega

Inspekcija je u ovom periodu izvršila 61 inspekcijski nadzor zbog sumnje na kršenje Zakona o komunalnoj čistoći KS

Sarajevo pod snijegom. Avaz

M. Až.

13.1.2026

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) od 9. januara do danas izdala je 50 prekršajnih naloga zbog nečišćenja snijega, u ukupnom iznosu od 32.500 KM.

Inspekcija je u ovom periodu izvršila 61 inspekcijski nadzor zbog sumnje na kršenje Zakona o komunalnoj čistoći KS, koji obuhvata uklanjanje snijega s javnih površina, čišćenje snijega i ledenica sa stambenih zgrada i drugih objekata, te stanje stabala na javnim zelenim površinama.

Riječ je o prijavama građana, ali i službenim zabilješkama komunalnih redara kantonalnih javnih preduzeća "Park“ i "Rad".

- Za 61 prijavu je pokrenut inspekcijski nadzor, od čega je sedam predmeta raspoređeno stambenoj inspekciji prema upravnicima zgrada u vezi sa uklanjanjem ledenica, 14 se odnosi na pravna lica, odnosno privredne subjekte vezano za uklanjanje snijega i ledenica, 18 na čišćenje snijega sa stajališta, šest na uklanjanje snijega s trotoara i saobraćajnica, dok se 16 predmeta odnosi na stanje stabala na javnim zelenim površinama - navode iz kantonalne inspekcije.

Naplati će 32.500 KM

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, inspektori su do sada izdali 10 rješenja upozorenja, 15 rješenja o otklanjanju nedostataka te 50 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 32.500 KM.

- Napominjemo da se radi o složenim inspekcijskim nadzorima koji se vode u skladu s pravilima vođenja upravnog postupka, te da se kontrola izvršenja donesenih rješenja provodi po službenoj dužnosti, a u slučaju nepostupanja po rješenju izdavat će se i prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS - navode iz KUIP-a.

S obzirom na potkapacitiranost KUIP-a, u kojoj trenutno na poslovima komunalnog inspektora radi samo jedan inspektor, odlukom direktora ovlaštenje za nadzor u ovoj oblasti dobilo je još osam inspektora iz drugih upravnih oblasti, što omogućava efikasnije postupanje po dostavljenim prijavama.

Sastanak s nadležnim

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS najavila je da će tokom sedmice organizovati sastanak s predstavnicima nadležnih kantonalnih ministarstava, javnih komunalnih preduzeća "Park" i "Rad", javnih prevoznika, upravitelja cesta i zgrada, te svih općina Kantona Sarajevo, u cilju iznalaženja najboljih rješenja.

- Istovremeno pozivamo predstavnike etažnih vlasnika i etažne vlasnike da prijave o uočenim nepravilnostima, koje se odnose na uklanjanje ledenica ili hitne intervencije na stambenim zgradama, u skladu sa članom 2. Instrukcije o načinu prijave i otklanjanju kvara, izvrše upravniku nadležnom za njihovu zgradu - navodi se u saopćenju KUIP-a.

# SNIJEG
# SARAJEVO
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