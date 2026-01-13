Dvije i po godine prošle i ne nazire se kraj nazire: Suđenje za lažne kovid-potvrde još traje

Iako je period pandemije koronavirusa daleko iza nas, a mnogi su i zaboravili da su kovid-potvrde ikada i postojale, zvuči nevjerovatno podatak da sudski postupak za njihovo lažno izdavanje još nikada nije gotov.

U akciji „Posrednik“ je još krajem marta 2022. godine uhapšeno osam osoba zbog lažnih kovid-potvrda, a kasnije je proširena istraga da bi u drugoj polovini 2023. godine Tužilaštvo KS podiglo optužnicu protiv čak 28 osoba, koju je kasnije potvrdio Općinski sud u Sarajevu.

Lažni iskaz

Nijaz Krupalija, vozač saniteta Doma zdravlja „Omer Maslić“, medicinske sestre u istom domu zdravlja Irma Burek-Džafović i Majda Musić, medicinski tehničar u Općoj bolnici Anes Zaimović i referent osiguranja u istoj bolnici Nedim Ušanović, optuženi su za primanje dara, kroz zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i krivotvorenje službene isprave.

Čak 15 osoba je optuženo za davanje dara, a osam osoba za davanje lažnog iskaza.

38 svjedoka

Kako saznaje „Dnevni avaz“, dvije i po godine nakon pokretanja ovaj sudski postupak nije ni blizu završetka. Sve se odužilo, a prema informacijama do kojih smo došli, Tužilaštvo Kantona Sarajevo i dalje izlaže svoje dokaze. S obzirom na 28 optuženih, očekuje se da izlaganje dokaza odbrane potraje još duže, tako da se ovom suđenju praktično ne nazire kraj.

Ranije su iz Tužilaštva KS kazali da su za ovaj predmet predložili saslušanje 38 svjedoka, vještaka iz oblasti kriminalistike i vještaka za mobilne telefonske uređaje, kao i telekomunikacione tehnologije te izvođenje gotovo 200 materijalnih dokaza.

Udruženi u grupu

Krupalija, Zaimović, Ušanović, Burek-Džafović i Musić se terete da su se udružili u grupu koja je u bazu podataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo unosila lažne podatke da su osobe vakcinisane i na osnovu toga im za novac izdavali potvrde o vakcinaciji na području Kantona Sarajevo.

Za lažne potvrde su uposlenici uzimali između 100 i 800 KM, navodi se u optužnici.