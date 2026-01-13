Cvijanović kritikovala Cerića: "Ovo je podmukao udar na SPC i njene vjernike"

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je bivšem poglavaru Islamske zajednice u BiH Mustafi ef. Ceriću da "bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala niti će, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi".
Na društvenoj mreži "X" Cvijanović je kazala da Cerić poziva na osnivanje bosanske pravoslavne crkve, te je napisala da bivši reisul-ulema, "musliman, želi da određuje okvir pravoslavnim vjernicima u BiH" i istakla da je to provokacija.
- Ovo je podmukao udar na SPC i njene vjernike, i to u danima kada proslavljamo najradosniji hrišćanski praznik – Božić. Umjesto čestitke – uvreda. Umjesto tolerancije – napad na vjerske slobode. Umjesto poruke mira – opasna provokacija - upozorila je Cvijanović.
Dodala je da je ovo "jedan u nizu sarajevskih napada na identitet i prava pravoslavnih Srba".
- Jedan dan nam osporavaju praznike, drugi dan nadležnosti i institucije, a sada su udarili i na slobodu vjeroispovijesti. Poručujem Ceriću da bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala i da nikada neće postojati, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj SPC - kazala je Cvijanović.