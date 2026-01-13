Cvijanović kritikovala Cerića: "Ovo je podmukao udar na SPC i njene vjernike"

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je bivšem poglavaru Islamske zajednice u BiH Mustafi ef. Ceriću da "bosanska pravoslavna crkva nikada nije postojala niti će, jer Srbi pripadaju svojoj jedinstvenoj i nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi".

Na društvenoj mreži "X" Cvijanović je kazala da Cerić poziva na osnivanje bosanske pravoslavne crkve, te je napisala da bivši reisul-ulema, "musliman, želi da određuje okvir pravoslavnim vjernicima u BiH" i istakla da je to provokacija.