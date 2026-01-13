Sebija Izetbegović odgovorila Konakoviću: "Mene nije uspio likvidirati, ali jeste Al Jazeeru"

Bivša generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović uputila je danas javni i izuzetno oštar odgovor ministru vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, iznoseći niz teških optužbi na njegov račun.

- Mene nije uspio likvidirati, ali jeste Al Jazeeru. Likvidirao je, sa svojima, Al Jazeeru i 200 ljudi ostavio bez posla 200 ljudi bez plate.

"Uništio KS"

Nepovratno je uprljao UNSA. Uništio KS postavljajući kadrove slične sebi, uništava Federaciju sjedeći u stolici koja mu ne pripada. Osramotio zemlju propalim samitom zbog korupcije u organizaciji.

Iza mene ostao red, uspjeh, hiljade uspješno operisanih i porodjenih, vraćena dugovanja, izgradjene klinike, novac za dalji napredak ustanova.

Za njim izdaja, prljavština, propali i sumnjivi poslovi, saradnici u zatvorima i pod zabranama. Strah među njima. Veliki strah.

I, ne poštuju ga ni oni za koje je izdao – molio ih je za poziciju. Ismijavaju ga.

Davno su ga prozreli ali i prezreli. Da ne spominjem izvještaj koji dokazuje da nema validnu diplomu, nije imao uslove ni za upis na fakultet, na 52 strane teksta inspekcije, koji je bio sakriven, sve piše.

Saradnik mu u zlu dobio diplomatski pasoš ali preskupo plaćen, drugi u samačkom domu napušten od porodice, treći prolazi horor, četvrti u zatvoru, peta pod zabranom, šesti strahuje za sebe, piše panično poruke i izjave, jer ne zna šta je sve četvrti rekao, šta je peta sve priznala. Panika.

"Stručnjak u panici"

Ne mogu ih sve nabrojati, tek će se to rasvjetljavati. Taj stručnjak za tumačenje SKY prepiski i telefonskih poruka je malo u panici, a i gazda mu kaže da je brzoplet, nepametan. On ima podatke o autentičnosti SKY skripti, ko li mu to javlja možda ovi iz afere “spengavanja” ? Pouzdani su izvor baš.