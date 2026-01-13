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OŠTAR ODGOVOR

Sebija Izetbegović odgovorila Konakoviću: "Mene nije uspio likvidirati, ali jeste Al Jazeeru"

Nepovratno je uprljao UNSA. Uništio KS postavljajući kadrove slične sebi, uništava Federaciju sjedeći u stolici koja mu ne pripada, poručila je

Sebija Izetbegović i Elmedin Konaković. Armin Durgut / PIXSELL

M. Až.

13.1.2026

Bivša generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović uputila je danas javni i izuzetno oštar odgovor ministru vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, iznoseći niz teških optužbi na njegov račun.

- Mene nije uspio likvidirati, ali jeste Al Jazeeru. Likvidirao je, sa svojima, Al Jazeeru i 200 ljudi ostavio bez posla 200 ljudi bez plate.

"Uništio KS"

Nepovratno je uprljao UNSA. Uništio KS postavljajući kadrove slične sebi, uništava Federaciju sjedeći u stolici koja mu ne pripada. Osramotio zemlju propalim samitom zbog korupcije u organizaciji.

Iza mene ostao red, uspjeh, hiljade uspješno operisanih i porodjenih, vraćena dugovanja, izgradjene klinike, novac za dalji napredak ustanova.

Za njim izdaja, prljavština, propali i sumnjivi poslovi, saradnici u zatvorima i pod zabranama. Strah među njima. Veliki strah.

I, ne poštuju ga ni oni za koje je izdao – molio ih je za poziciju. Ismijavaju ga.

Davno su ga prozreli ali i prezreli. Da ne spominjem izvještaj koji dokazuje da nema validnu diplomu, nije imao uslove ni za upis na fakultet, na 52 strane teksta inspekcije, koji je bio sakriven, sve piše.

Saradnik mu u zlu dobio diplomatski pasoš ali preskupo plaćen, drugi u samačkom domu napušten od porodice, treći prolazi horor, četvrti u zatvoru, peta pod zabranom, šesti strahuje za sebe, piše panično poruke i izjave, jer ne zna šta je sve četvrti rekao, šta je peta sve priznala. Panika.

"Stručnjak u panici"

Ne mogu ih sve nabrojati, tek će se to rasvjetljavati. Taj stručnjak za tumačenje SKY prepiski i telefonskih poruka je malo u panici, a i gazda mu kaže da je brzoplet, nepametan. On ima podatke o autentičnosti SKY skripti, ko li mu to javlja možda ovi iz afere “spengavanja” ? Pouzdani su izvor baš.

Uznemirio ga “divlji” portal? Možemo očekivati neki press? Možda bude spengavanja, nikad se ne zna kad će ga stići zasluženo?

Dok ovo pišem upravo stiže poruka od njegovog nekadašnjeg bliskog saradnika iz KUIP, da mu osvježi pamćenje.

Mene nije likvidirao. Sebe vjerovatno hoće.

Kad je kratka pamet, džabe je visina.

Tu ni filteri ne pomažu. – napisala je Sebija Izetbegović.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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