Šerif Patković pravosnažno oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja prilikom kupovine automobila

Kantonalni sud u Sarajevu donio je pravosnažnu presudu kojom je Šerif Patković, bivši predsjednik Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, oslobođen optužbi za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Patković je informaciju o oslobađajućoj presudi potvrdio objavom pravosnažne odluke Kantonalnog suda u Sarajevu na svom Facebook profilu, osvrnuvši se na dugogodišnji sudski proces koji se vodio protiv njega. Naveo je da je, kako tvrdi, cijeli slučaj bio montiran s ciljem narušavanja njegovog ugleda.

- Cilj je bio jasan, predstaviti me kao kriminalca, srozati moralni dignitet koji sam gradio čitav život. Danas sam zatvorio jednu stranicu, izdržao sam hvala Allahu i dočekao konačnu oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ovlasti - napisao je Patković.

Detalji optužnice

Podsjetimo, Općinski sud u Sarajevu je 2022. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva KS protiv Šerifa Patkovića, bivšeg predsjednika Upravnog odbora Fondacije, te Sene Šehovića, bivšeg direktora iste institucije.

Optužnica ih je teretila da su u periodu od juna 2016. do oktobra 2018. godine, bez potrebne saglasnosti Vlade FBiH, kao osnivača, i bez odluke Upravnog odbora, kupili automobil Volkswagen Tiguan. Prema navodima optužnice, vozilo je kupljeno sredstvima s računa Fondacije, koja su bila namijenjena za pomoć boračkoj populaciji u Federaciji BiH.

Poruke nakon presude

Iako je pravosnažno oslobođen, Patković je poručio da u presudi ne vidi potpunu satisfakciju, već dodatni motiv da ostane istrajan. U svojoj objavi uputio je i oštre poruke onima koje smatra odgovornima za vođenje postupka protiv njega.

- U ovoj presudi nema satisfakcije, satisfakcija nevinom nije u činjenici da mu neko kaže da je nevin, satisfakcija je u tome da ostane jak, da ne posrne i da bude spreman da uzvrati udarac. A akterima montaže, smutljivcima, lažovima, progonit ću vas i na ovom i na onom svijetu - poručio je Patković.

Ipak, ovim presudama pravne bitke za bivšeg komandanta nisu okončane. Protiv Patkovića se i dalje vodi postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine, gdje ga optužnica Tužilaštva BiH tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, počinjen u svojstvu komandanta Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije BiH.