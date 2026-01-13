Damir Nikšić: Mislim da se SDA vraća na velika vrata, od lažne ljevice koje je opila vlast dugo ćemo biti mamurni

Damir Nikšić, nezavisni zastupnik u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, već danima javno kritikuje vlast, a posebno onu u Sarajevu, izražavajući frustraciju zbog katastrofalnog odgovora institucija na snježne padavine.

Nikšić se ponovo oglasio na društvenoj mreži Facebook, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Mislim da se SDA vraća na velika vrata, na svim nivoima vlasti. Vrijeme je. Mislim da je to dobro da se pročisti, da se rafinira istinska ljevica. Od lažne ljevice, liberalne elite i raznih pozera koje je opila vlast ćemo svi još dugo biti mamurni.