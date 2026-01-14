U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Bh. plin u rukama Trampovih ljudi

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Bh. plin u rukama Trampovih ljudi.

Sjedinjene Američke Države odlučile su da strateški projekt plinovoda Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini vežu za američku kompaniju „AAFS Infrastructure and Energy LLC“.

Riječ je o firmi koju vode Džozef Flin i Džesi Binal - dvije osobe duboko ukorijenjene u najužem krugu američkog predsjednika Donalda Trampa i njegove političke mreže.

Istražili smo kako je u utrci sa stalnim poskupljenima i pritiscima inflacije, rast plaća pojela skupa hrana.

Prof. dr. Salih Fočo analizira za "Avaz" kako je Trojka nesposobna da ispuni vlastita obećanja.

U Sarajevo je deset dana snijega bilo dovoljno da se razotkrije istina o KJKP "Rad". Čitajte ko je odgovoran što Sarajevo ugušeno snijegom?

Procedura se nastavlja u institucijama Federacije BiH: Travnik ubrzo postaje Grad.

Donosimo detalje s nastavke suđenja za tešku saobraćajnu nesreću. Odbrana Marka Šljivića smatra da je nalaz vještaka pristran.

Čitajte i o baletnoj bajci za sve generacije "Snjeguljica i sedam patuljaka" koja se izvodi u Narodnom pozorištu.

Analiziramo ulogu LNG na Krku, ključne tačke i regionalnog energetskog čvorišta.

Saznajte šta se desilo na međuvladinoj sjednici u UN-u i koji stav o BiH je iznijela EU.

Istražili smo koja su četiri zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH "prespavala" mandat.

Iran počinje s javnim pogubljenjima demonstranata. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Saznajte i koji su hitovi osvojili regionalnu publiku na početku 2026. godine.

Na sportskim stranama donosimo najavu 17. kola Bundeslige. Saznajte sve o nastupima Zmajeva. Također donosimo nove informacije o odlasku Sameda Baždara iz Zaragoze.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.