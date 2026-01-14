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OKO 505 TONA OTPADA

KJKP Rad tvrdi: Ukupno je očišćeno 6.486.700 m2 saobraćajnica i pješačkih prostora

Koordinisano su djelovali na terenu sa ekipama zaduženim za odvoz otpada, gdje su vršili razgrtanje i posipanje saobraćajnica

KJKP "Rad". Facebook

Z. V.

14.1.2026

Zbog najavljenih niskih temperatura Zimska služba KJKP "Rad" je preventivno vršila posipanje saobraćajnica i pješačkih prostora uvrštenih u plan i program zimskog održavanja.

Kako su saopćili iz ovog preduzeća, pored navedenog koordinisano su djelovali na terenu sa ekipama zaduženim za odvoz otpada, gdje su vršili razgrtanje i posipanje saobraćajnica, te uklanjanje snijega ispred kontejnera kako bi se lakše ispraznili.

- Ukupno je očišćeno 6.486.700 m2 saobraćajnica i pješačkih prostora i to 4.210.404 m2 prvog, 1.894.562 m2 drugog, 362.119 m2 trećeg i 109.365 m2 četvrtog prioriteta, a utrošeno je 149.590 kg posipnog materijala (so, frakcija i CaCl - kalcij hlorid za mokri postupak) - dodaje se u saopćenju.

Ekipe zadužene za odvoz otpada jučer su prikupili su oko 505 tona otpada, te će se aktivnosti nastaviti i dalje, kako bi se normalizovao odvoz otpada.

- Molimo građane za malo strpljenja i razumijevanja - dodaju iz KJKP-a "Rad".

# SMEĆE
# KJKP RAD SARAJEVO
# ZIMSKA SLUŽBA
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