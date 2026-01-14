"Merhamet" Švedske donirao 120.000 KM javnim kuhinjama u BiH

„Merhamet“ Švedske je obezbijedio pomoć vrijednu 120.000 KM za 18 narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, koje djeluju pod okriljem Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.

Sredstva su raspoređena narodnim kuhinjama u sljedećim gradovima: Banja Luka, Bihać (u sklopu koje je i kuhinja u Cazinu), Bosanska Dubica, Bosanski Novi, Breza, Donji Vakuf, Goražde, Jablanica, Jajce, Kakanj, Maglaj, Sarajevo (sa 4 punkta za podjelu obroka), Travnik, Novi Travnik, Tuzla (sa 18 punktova u 5 opština), Trebinje, Zavidovići i Zenica.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Kenana Vrbanjca kazao je da je riječ o značajnoj pomoći iz Švedske, s obzirom da „Merhamet“ svakodnevno hrani više od 8.000 socijalno ugroženih građana u svojih 48 kuhinja sa pripadajućim punktovima široma naše zemlje.

- Zbog svakodnevnih, brojnih poskupljenja, troškovi naših kuhinja su umnogome porasli, pa nam je svaka pomoć dobro došla, kako bismo našim korisnicima obezbijedili redovne i kvalitetne obroke. A “Merhamet” Švedske nam svake godine pomaže u tome – kazao je Vrbanjac.

Podsjetio je da je obezbjeđivanje sredstava za narodne kuhinje u Bosni i Hercegovini samo jedan segment aktivnosti „Merhameta“ Švedske.

- “Merhamet” Švedske, između ostalog, svake godine donira sredstva za nabavku više hiljada paketa za socijalno ugrožene građane u Bosni i Hercegovini, pomaže ramazanske aktivnosti Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet”, stipendira djecu iz siromašnih porodica, te obezbjeđuje interventnu pomoć za ugrožene tokom elementarnih nepogoda – dodao je Vrbanjac.

Predsjednik „Merhameta“ Švedske Fehim Halilović izrazio je zadovoljstvo što je organizacija na čijem je čelu i u 2025. godini bila veoma aktivna i što je, osim donacije narodnim kuhinjama, uspjela osigurati značajnu pomoć za socijalno ugrožene porodice u Bosni i Hercegovini.

- Sve to uspijevamo zahvaljujući Bosancima i Hercegovcima u Švedskoj, koji su uvijek spremni da pomognu svom narodu u domovini - kazao je Halilović.