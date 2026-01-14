SDP-ovac Samir Avdić se našalio na račun Sebije Izetbegović, ona mu poručila: "Imala bih ti neku langetu za to lice"

Politički sukob između zastupnika SDP-a Samira Avdića i bivše direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović eskalirao je u otvoreni javni okršaj na društvenim mrežama, gdje su se razmijenili teški, ali i cinični komentari, u kojima su se politika, zdravstveni sistem i lične uvrede spojili u jedan groteskni performans.
Sve je počelo Avdićevom Facebook objavom u kojoj je pokušao “humorom” prokomentarisati stanje u zdravstvu, ali je to učinio na način koji je direktno ciljao upravo Sebiju Izetbegović.
“Humor nas je održao i u ratu; nevjerovatna je ta naša potreba da u svim situacijama pravimo vic. Kaže žena gore na ortopediji, kad su joj gips na ruku stavili nakon pada na trojkinom ledu – ‘Šuti, dobro je da je SEB direktorica ovdje, morala bih gips od kuće ponijeti’.”
No, odgovor Sebije Izetbegović bio je daleko žešći i daleko ličniji.
U objavi koja se munjevito proširila društvenim mrežama, ona je Avdiću uzvratila istom mjerom, ali bez ikakvog pokušaja da sakrije prezir:
- Volim duhovite ljude , nekad volim i kad su bezobrazni. Pomognu mi da se i ja zezam, amnestiranje. Kad je prošao zastupnik SAM kaze žena : eh, da je SEB šefica Skupštine sigurno bi mu imala neku longetu ili masku za ovo lice, izgleda pao vise puta, na glavu, na trojkinom ledu🤣, izgrebao se. Ali SEB nije šefica pa bi morao od kuće ponijeti? Možda i šampon za seboreju kupiti? Ne mora mu to SEB, moze " bez recepta kao i antibiotici" kod njihove direktorice Hasić. Humor nas održava i u miru. Ko se smije zlo ne misli - poručila je Izetbegović.