SDP-ovac Samir Avdić se našalio na račun Sebije Izetbegović, ona mu poručila: "Imala bih ti neku langetu za to lice"

Politički sukob između zastupnika SDP-a Samira Avdića i bivše direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović eskalirao je u otvoreni javni okršaj na društvenim mrežama, gdje su se razmijenili teški, ali i cinični komentari, u kojima su se politika, zdravstveni sistem i lične uvrede spojili u jedan groteskni performans. Sve je počelo Avdićevom Facebook objavom u kojoj je pokušao “humorom” prokomentarisati stanje u zdravstvu, ali je to učinio na način koji je direktno ciljao upravo Sebiju Izetbegović.



Šala Samira Avdića . Facebook Šala Samira Avdića . Facebook

“Humor nas je održao i u ratu; nevjerovatna je ta naša potreba da u svim situacijama pravimo vic. Kaže žena gore na ortopediji, kad su joj gips na ruku stavili nakon pada na trojkinom ledu – ‘Šuti, dobro je da je SEB direktorica ovdje, morala bih gips od kuće ponijeti’.”

