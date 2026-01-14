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Ćudić se sastala s predstavnicima kompanije iz SAD-a: "Političko profitiranje može zaustaviti projekat Južne interkonekcije"

Osnivanje novih kompanija i etnifikacija investicija bi efektivno zaustavilo projekat - kazala je Ćudić

Ćudić s Flinom i Binalom. Screenshot

D. H.

14.1.2026

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić oglasila se nakon sastanka s predstavnicima američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC Josephom Flynnom i Jessejem Binnalom.

Sastanku, koji je okarakterisala dugim i sadržajnim, prisustvovao je i otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini (BiH) Johnom Ginkelom.

Sabina s američkim predstavnicima. Screenshot

"Svaki pokušaj političkog profitiranja od strane pojedinih stranaka kada je u pitanju ova investicija ne samo da je neprihvatljiva već je i siguran način da se investicija zaustavi, te tako zaustavi dobit BiH i investitora. Osnivanje novih kompanija i etnifikacija investicija bi efektivno zaustavilo projekat", kazala je Ćudić.

Dodala je kako je na sastanku kazala da stranku na čijem je čelu interesuje diversifikacija izvora gasa, snižavanje cijena gasa za domaćinstva i privredu, osiguravanje novih mreža za domaćinstva i privredu u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

"Pozvala sam političke aktere u BiH da stave interese građana i privrednika u svim dijelovima BiH, kao i svojih birača iznad ličnih i uskostranačkih", zaključila je Ćudić.

# SABINA ĆUDIĆ
# SAD
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